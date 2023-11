F1 : le Grand Prix de Las Vegas, un méga-show à l'américaine

Pour la première fois depuis 1982, un Grand Prix de Formule 1 se déroule à Las Vegas, aux États-Unis. Le départ de la course sera donné dimanche, et au-delà du sport, les organisateurs ont l'ambition d'en faire une immense fête dans la ville de tous les excès.

Temps de lecture : 1 min

La Formule 1 est à Las Vegas dans le Nevada, aux États-Unis, du jeudi 16 au dimanche 19 novembre. Côté sport, il n'y a plus vraiment d'enjeu puisque le pilote néerlandais, Max Verstappen, est déjà assuré d'être champion du monde pour la troisième fois d'affilée. Il a battu un record en gagnant 17 des 23 courses déjà organisées cette année. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que les organisateurs ont préparé ces huit derniers mois pour faire un méga-show à l'américaine.

à lire aussi Formule 1 : on vous explique en quoi la fin de saison est capitale pour certaines écuries

Las Vegas est connue pour être la ville de la débauche, du jeu, du vice, de l'argent et de tous les excès et cette image va comme un gant à la Formule 1. Près d'1,5 milliard de dollars a été dépensé pour une course qui va durer moins d'une heure. Le paddock géant, le lieu où seront installées les écuries a par exemple couté 250 millions de dollars mais les retombées économiques devraient en rapporter au moins autant, soit deux fois plus que le Super Bowl, la finale du championnat de football américain.

Un forfait avec Rolls-Royce et suite au Caesars Palace

Le billet de base pour trois jours coûte 1 500 dollars par personne. De son côté, le "forfait Empereur" coûte cinq millions de dollars. Cela comprend une suite géante au célèbre Caesars Palace du film Very Bad Trip pour inviter et faire la fête avec 75 personnes, également une Rolls-Royce avec chauffeur, des places de choix pour assister aux concerts de Will.I.am et Kylie Minogue, ou encore un spectacle de drones dans le ciel étoilé du Nevada.

Le pilote britannique, Lewis Hamilton promet même "la plus grande course de tous les temps". Le Français Esteban Ocon est lui aussi fan et trouve cela "formidable", à l'inverse de Max Verstappen qui trouve le circuit simpliste, pas intéressant. "C'est à 99% du show et 1% de sport", résume-t-il alors que plusieurs voitures ont été endommagées lors des essais. Par ailleurs, l'énorme fête autour de ce Grand Prix qui partira dimanche 19 novembre, à 7h (heure française), pourrait être gâchée par la menace d'une grève des employés d'hôtels de Las Vegas.