F1 : "C'est certainement mon meilleur championnat en termes de performance", savoure Max Verstappen après son titre

Vainqueur au Japon d'un Grand Prix "confus" dimanche 9 octobre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est revenu en conférence de presse sur l'émotion autour de son deuxième sacre. Il a aussi expliqué comment il avait compris qu'il était officiellement titré, et a partagé quelques objectifs pour l'avenir.

Vous avez été champion dans la confusion, après une course sous la pluie interrompue, raccourcie, et après une pénalité de Charles Leclerc annoncée après la course. A quel moment exactement avez-vous compris que vous étiez champion ?

Max Verstappen : Pendant la course, je n'avais aucune idée de ce qu'ils allaient décider avec les points. Une fois que j'ai franchi la ligne, je me suis dit 'ok, c'était une course incroyable, encore de bons points mais pas encore champion du monde'. Puis j'ai fait mon interview et soudain mes mécaniciens ont commencé à me féliciter. Je me suis dit, 'qu'est-ce qui se passe ?'. Et puis j'ai réalisé que Checo (Pérez) était deuxième au lieu de Charles (Leclerc). Je ne savais toujours pas si j'avais tous les points. Puis la FIA m'a dit que oui, j'étais champion du monde. Nous avons célébré mais ensuite des gens me disaient qu'il me manquait encore un point... Incroyable, c'était bizarre. Mais finalement, nous avions assez de points et j'étais champion du monde à nouveau.

N'est-ce pas problématique de remporter un titre dans ces conditions ?

Ça ne me dérange pas que ce soit un peu confus. Je trouve ça en fait assez drôle. Au final, ça ne change rien. Honnêtement, ce sont des situations vraiment complexes. S'il n'y a pas assez de règles, ce n'est pas bien, s'il y en a trop, ce n'est pas bon non plus. C'est toujours très difficile de trouver un juste milieu.

Quel est votre ressenti après ce deuxième titre consécutif?

Cela fait réfléchir à l'ensemble de la saison. C'est très important de voir ce que toute l'équipe a accompli. Une saison comme celle-ci, c'est assez spécial, ça n'arrive pas souvent, et c'est pourquoi il faut profiter et remercier toute l'équipe qui est derrière. Je pense qu'il serait très difficile de reproduire une saison comme celle-ci.

Quel titre est le plus savoureux ?

Le premier championnat est sans doute le plus émouvant mais celui-ci est certainement le meilleur, juste en termes de performance. C'est une émotion très différente. L'année dernière, jusqu'à la dernière course, c'était probablement la pire des sensations. A cette époque, je ne pense pas que nous étions les plus rapides, donc ça n'aidait pas. Cette année, on a eu un mauvais départ mais on a travaillé dur et on n'a fait presque aucune erreur. Ça a été très, très différent en termes d'émotions. Les deux sont belles et les deux sont agréables à vivre, parce que c'est bien d'avoir la pression et de devoir donner le meilleur de soi-même à chaque tour de chaque course. Mais pas pendant trop d'années consécutives, donc je suis très heureux de l'année que nous avons eue cette fois-ci.

Quel est votre objectif désormais ?

Il me reste encore quelques années en F1, alors j'espère que nous pourrons être compétitifs pendant quelques années encore. Je veux gagner plus de courses et essayer de remporter plus de titres. Mais cela ne changera pas ce que j'ai déjà accompli et dont je suis vraiment fier. Si nous pouvons garder ensemble notre équipe impliquée cette année, je pense que nous sommes capables d'encore plus de grandes saisons.