F1 à Las Vegas : un événement à couper le souffle

Durée de la vidéo : 4 min

Les coureurs de Formule 1 s’élanceront, dimanche 19 novembre, dans les rues de Las Vegas. À coup de millions, la ville s’est parée de 1 000 couleurs pour accueillir cet événement majeur. Reportage.

Au milieu des casinos et des hôtels, la Formule 1 s’est installée au cœur de Las Vegas (États-Unis) avec l’ambition de proposer le Grand Prix le plus spectaculaire. Sur les bassins qui bordent habituellement le Strip, des tribunes temporaires ont été installées pour accueillir les spectateurs. Pour vivre la course dans des conditions idéales, il faudra débourser près de 10 000 euros par personnes. À ce prix-là, il sera possible d’admirer les néons de la ville depuis le toit-terrasse.

500 millions d’euros d’investissement

Le vainqueur de la compétition s’arrêtera au pied de la Tour Eiffel et se fera immortaliser devant les célèbres fontaines d’un des hôtels de la ville. La ville semble avoir retenu les leçons des précédents fiascos des années 80. À l’époque, la course avait été jugée comme l’une des plus ridicules de l’histoire de la F1. Cette fois, les organisateurs ont vu les choses en grand. Un paddock a été érigé en l’espace de quelques mois. Les avenues entières ont été regoudronnées. La ville espère récupérer les 500 millions d’euros d’investissements. Las Vegas a de grandes ambitions en matière de sport.