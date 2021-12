DIRECT. Formule 1 : Verstappen, toujours en tête, et Hamilton s'accrochent à 12 tours de l'arrivée, suivez la fin du GP d'Arabie Saoudite

Max Verstappen pourrait devenir champion du monde de Formule 1, dimanche 5 décembre, à Djeddah (Arabie Saoudite) à l'occasion du 21e et avant dernier Grand Prix de la saison. Mais rien n'est fait pour le pilote de Red Bull puisqu'il est talonné au classement par le septuple champion du monde Lewis Hamilton, et qu'il part troisième sur la grille. Le Britannique s'élance en pole position et va compter sur son coéquipier, Valtteri Bottas, deuxième, pour retarder le Néerlandais.

Pour être sacré dès aujourd'hui, Max Verstappen doit prendre l'une des deux premières places, et compter sur un résultat médiocre du Britannique. Mais une victoire de ce dernier, couplée à un faux-pas de son rival, pourrait tout changer et amener les deux pilotes à disputer une "finale" à Abu Dhabi le 12 décembre.