GP d’Arabie Saoudite : Lewis Hamilton l’emporte devant Max Verstappen et Valtteri Bottas au terme d’une course folle

Des accrochages, des voitures de sécurité, des drapeaux rouges, des départs arrêtés et un duel extrêmement tendu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton… Le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite a tenu toutes ses promesses, dimanche 5 décembre. Après 50 tours d’une course très animée, c’est finalement Lewis Hamilton qui l’a emporté devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Au classement, le Britannique et le Néerlandais sont à égalité avec 369,5 points avant le dernier Grand Prix décisif à Abu Dhabi, dimanche prochain.

Après un premier départ prudent et dix tours sans accrochage, la course s’est emballée sur le circuit inédit de Jeddah. Avec plusieurs drapeaux rouges et voitures de sécurité, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont tour à tour échangé la première place mais le Britannique l’a finalement emporté au jeu du chat et de la souris. Parfois trop rugueux dans sa défense lorsqu’il menait la course, le Néerlandais a dû laisser passer son concurrent au championnat du monde et a écopé de cinq secondes de pénalité.

Des tensions en piste et hors-piste

La tension entre les deux protagonistes pour le titre n’a cessé de croître durant la course, les deux pilotes s’envoyant des piques par radios interposées. "Ce gars est fou", s’est exclamé Lewis Hamilton quand le Néerlandais a coupé un virage à 13 tours de l’arrivée. Pour tenter d’éviter la pénalité, Max Verstappen a ralenti au tour suivant afin de laisser passer le Britannique, mais ce dernier ne semblait pas vouloir doubler son concurrent pour garder l’avantage du DRS. Les deux monoplaces se sont accrochées provoquant des dégâts sur l’aileron avant droit pour Hamilton et la furie de Toto Wolff dans le stand Mercedes.

Finalement repassé en tête, Hamilton a ensuite pris le large pour remporter sa 103e victoire en Formule 1. Son coéquipier Valtteri Bottas a pris la troisième place sur la ligne d'arrivée, pour un dixième, devant Esteban Ocon, qui prend une frustrante quatrième place. Les deux leaders devront tout de même s’expliquer de tous les incidents devant les commissaires. En attendant la dernière course, dimanche prochain, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à égalité parfaite, avec 369,5 points, et se disputeront le titre à Abu Dhabi.