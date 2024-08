JO de Paris 2024 : "Il n'y a pas de température inquiétante" prévue pour le Marathon pour tous, rassure l'adjoint à la maire de Paris Pierre Rabadan

"Il n'y a pas de température inquiétante pour l'heure" de départ du Marathon pour tous, prévu samedi 10 août, assure lundi 5 août sur franceinfo Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine. Depuis plusieurs jours, beaucoup de participants s'inquiètent de voir les températures grimper à Paris, alors qu'ils devront s'élancer samedi soir pour un marathon dans les rues, notamment de Paris et de Versailles, certains craignant une annulation de la course.

Pierre Rabadan reconnaît qu'il "ne fera pas froid" au moment de la course, mais il cite les prévisions météorologiques qui ne prévoient pas de canicule. L'ancien rugbyman s'est lui-même inscrit pour faire les 10 kilomètres samedi soir. Il assure que tout "a été anticipé". Il évoque ainsi l'existence de "conditions qui amèneraient, éventuellement si la chaleur était trop importante, à ne pas tenir l'épreuve". Pierre Rabadan se dit tout de même "prudent" étant donné que "les prévisions météorologiques changent de jour en jour".

Des ravitaillements supplémentaires si besoin

L'adjoint à la maire de Paris explique que si le Marathon pour tous se déroule justement le soir, c'est "pour qu'on ne soit pas en situation de canicule". Mais il assure que des mesures peuvent être prises pour encadrer les coureurs amateurs, comme "l'augmentation du nombre de ravitaillements" ou "des points de rafraîchissement plus rapprochés."