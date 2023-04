Paris 2024 : le "Marathon pour Tous", qui empruntera le même parcours que le marathon olympique, aura lieu en nocturne

20 000 coureurs s'élanceront le 10 août 2024 à partir de 21h du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour une boucle de 42,195 kilomètres jusqu'à l'Esplanade des Invalides.

Le "Marathon pour Tous", épreuve de course à pied grand public organisée le 10 août 2024, le même jour que l'épreuve olympique et sur le même tracé, se tiendra en nocturne, annonce ce jeudi le Comité organisateur de Paris 2024, dans un communiqué de presse. Cela "pourrait notamment permettre de réduire l'impact de la température à cette période de l'année", précise-t-il.

20 024 coureurs anonymes s'élanceront à partir de 21h du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour une boucle de 42,195 kilomètres jusqu'à l'Esplanade des Invalides. La course, ouverte à tous à partir de 20 ans, passera par huit autres communes franciliennes (Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux). Pour encourager les coureurs, "des athlètes et ambassadeurs des Jeux prendront place dans chaque sas de départ", indiquent les organisateurs.

Une course de 10km en nocturne également

Outre ce marathon grand public, un format de course plus court, de 10 kilomètres, sera également proposé intra-muros. Les 20 024 participants partiront alors de l'Hôtel de Ville à partir de 23h30, avec une arrivée là encore aux Invalides. Cette course sera ouverte à tous à condition d'avoir 16 ans révolus au 31 décembre 2024, avec un parcours accessible à "toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le besoin spécifique (guide, usage d'un fauteuil roulant, joëlette)", précisent les organisateurs sur le site internet de Paris 2024.

Pour participer à ces courses, les coureurs devront gagner un dossard en s'inscrivant notamment au Club Paris 2024 ou sur l'application mobile "Marathon pour Tous". 1 000 dossards seront aussi à gagner le 17 juin 2023, lors de l'"Orange Night Run", course par équipe organisée dans Paris par Orange, partenaire des Jeux.