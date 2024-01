Amélie Oudéa-Castéra : l'ancienne institutrice de son fils affirme n'avoir jamais été absente, la ministre maintient sa version

Pour justifier la scolarisation de ses trois enfants dans le privé, vendredi, Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, indiquait les avoir inscrits à Stanislas, prestigieux établissement parisien, en raison du trop grand nombre d’heures non remplacées subies par son fils aîné dans le public. C’était en 2009. Or, l’ancienne institutrice de son fils affirme au quotidien Libération [article payant] n’avoir jamais été absente, durant les six mois où cet enfant a été scolarisé à l’école publique.

Lundi 15 janvier, l'entourage de la ministre confirme à franceinfo que son fils a été scolarisé pendant six mois à l'école Littré, avant de le transférer dans le privé. Malgré les déclarations de l'institutrice, la ministre maintient sa version, trop d’absences d’enseignants non remplacés, pour justifier le changement d’école.

Un différend sur le passage en classe supérieure, selon l'enseignante

L’enseignante explique également s’être opposée à ce que le petit garçon, comme le voulaient ses parents, affirme-t-elle, passe en moyenne section, puisqu’il n’avait pas encore 4 ans et c’est pour cette raison, selon elle, que ses parents ont décidé de l’inscrire dans le privé, à Stanislas, où il a été accepté dans la classe supérieure.

Selon l'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra, joint par franceinfo "la ministre dément catégoriquement les propos rapportés par 'Libération'" et "on peut s’interroger sur l’intention liée à ces propos inexacts, déplacés et blessants pour des parents sur leur enfant près de 15 ans plus tard". "Comme tous les parents, Amélie Oudéa-Castéra et Frédéric Oudéa ont toujours eu comme priorité le bien-être de leur enfant et sous-entendre qu’ils auraient fait un choix qui irait à l’encontre de leurs valeurs et de l’épanouissement de leur petit garçon les heurte profondément", toujours selon son entourage.