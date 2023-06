Alpinisme : un Nordiste à l’assaut de l’Himalaya

À seulement 21 ans, Lucas Van Hende, un habitant de Wambrechies, dans le Nord, vient de réussir l’exploit de gravir le Lobuche Peak, l’un des sommets de l’Himalaya. Rencontre avec cet alpiniste en herbe.

Lucas Van Hende est aux prises avec le défi d’une vie. À tout juste 21 ans, il a réalisé trois semaines de marche et d’ascension dans les montagnes népalaises. "C’est la dernière ligne droite. Je suis sur la crête juste avant le sommet. C’est rempli d’émotions", commente l’alpiniste. Son objectif Himalaya, il en dessine les contours dès l’âge de dix ans. Le jeune homme, originaire de Wambrechies (Nord), s’est préparé physiquement à l’idée de se lancer à l’assaut du Lobuche Peak.



De nouveaux projets à venir

Pour Lucas Van Hende, ce sommet "est l’un des 6 000 [mètres] les plus intéressants techniquement" et "c’est la montagne de préparation pour l’Everest". La pratique de l’escalade lui a permis une préparation physique et mentale. "Ça permet de prendre du recul, de mettre nos émotions de côté et de se concentrer sur la technique pour aller vers le haut", explique le jeune homme qui a connu un difficile retour à la réalité. Il pense déjà à la suite et espère pouvoir "aller un peu plus haut".