24h du Mans : la course mythique fête ses 100 ans

Le coup d’envoi des 24h du Mans sera donné samedi 10 juin à 16h. Cette course automobile emblématique fête cette année ses 100 ans. Retour en images sur cet événement culte.

Des voitures lancées dans une course folle et des pilotes qui se relaient toutes les quatre heures… C’est la recette gagnante des 24h du Mans. Cette année, cela fait 100 ans que le public remplit les rues de la ville. Le top départ sera donné, samedi 10 juin. Tout commence en 1923. Sous une pluie battante, 33 pilotes s’affrontent. À l’origine, la course permet de tester la fiabilité des automobiles sur une longue durée. La première retransmission télévisée a lieu en 1954. Depuis, c’est la folie. Les spectateurs viennent toujours plus nombreux.



Des voitures lancées à 300 km/h

Si cette compétition est l’une des plus célèbres, c’est aussi grâce aux stars. L’acteur Paul Newman concourt en 1979. Patrick Dempsey enfile aussi la combinaison dans les années 2000. En 2016, Brad Pitt et Jackie Chan, venus en simples visiteurs, font sensation. Mais les vraies vedettes sont les voitures qui fusent à plus de 300 km/h. Le circuit fait 13 kilomètres, compte 38 virages et une ligne droite emblématique. Ce tracé légendaire a été le témoin de nombreux accidents. Il a également été de nombreuses fois porté à l’écran.