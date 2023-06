Handicap : "Les colporteurs d’étoiles", une troupe de théâtre pas comme les autres

"Les colporteurs d’étoiles" sont composés de 75 personnes en situation de handicap. Leurs encadrants, à la fois comédien et metteur en scène, se sont lancé un défi avec au bout, un travail de longue haleine.

C’est une rencontre extraordinaire entre un comédien et des candidats différents. Il leur a appris à parler théâtre, regarder le public droit dans les yeux. Pourtant, le pari n’était pas gagné. Au départ, Stéphane devait réaliser des portraits pour les 100 ans de l’association crée par des parents qui voulaient faire évoluer leurs enfants déficients. Puis Stéphane s’est pris au jeu et a vu plus grand : créer un spectacle écrit avec leurs mots.



Un public bouleversé

"Je viens de voir naître une troupe, (...) il y a quelque chose qui les lie entre eux. C’est un souffle de vie pour eux", commente Céline Barbotte, directrice adjointe association ITINOVA (Vaucluse). Pour le grand soir, neuf mois plus tard, les éducateurs étaient bel et bien présents. Les apprentis comédiens ont tout donné. Les colporteurs de message de bonheur ont bouleversé le public et atteint les étoiles.