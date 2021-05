Roland-Garros : un pass sanitaire sera exigé pour les spectateurs, la jauge revue à la hausse

Les organisateurs des Internationaux de France, qui débutent le 30 mai, ont annoncé mercredi que les spectateurs auraient besoin de présenter un pass sanitaire pour entrer dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil et assister aux matchs.

Il y aura bien des spectateurs pour assister aux rencontres à Roland-Garros cette année, mais ils devront toutefois présenter un pass sanitaire pour rentrer dans le stade de la Porte d'Auteuil à partir du 30 mai (et jusqu'au 13 juin). Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis (FFT), l'a annoncé mercredi 12 mai.

Les spectateurs devront ainsi présenter "soit le résultat d'un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rémission, c'est-à-dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois", a détaillé Amélie Oudéa-Castéra.

La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a par ailleurs annoncé mercredi que le stade de Roland-Garros serait coupé en six zones permettant une bonne fluidité des déplacements des spectateurs pendant la quinzaine.

Une jauge revue à la hausse mais pas de dérogation au couvre-feu

Le tournoi du Grand Chelem parisien accueillera jusqu'à 5 388 spectateurs par jour jusqu'au 8 juin inclus, puis jusqu'à 13 146 à partir du 9 juin grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond de la jauge à 65%, a précisé mercredi Amélie Oudéa-Castéra.

Le stade de Roland-Garros, qui s'étend sur 12 hectares, a été divisé en six établissements recevant du public en plein air (ERP-PA): le court Philippe-Chatrier, le court Suzanne-Lenglen, le court Simonne-Mathieu, les courts 2 à 5, les courts 6 à 9 et les courts 10 à 14. Il y aura cependant "une libre circulation" entre les ERP-PA, a précisé le président de la FFT Gilles Moretton. "Il y aura des contrôles" pour que les jauges sur chaque court ne soient cependant jamais dépassées, a-t-il ajouté.

En revanche, la FFT n'a pas reçu de dérogation au couvre-feu et aucun spectateur ne sera donc admis pour les sessions nocturnes qui se dérouleront pour la première fois à Roland-Garros.