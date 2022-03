Roland-Garros : nouveau règlement, accès aux tribunes basses, santé mentale des joueurs... Quelles seront les nouveautés pour l'édition 2022 ?

À chaque édition, ses petites nouveautés ou ajustements. Mais à deux mois du début de Roland-Garros (du 22 mai au 5 juin), les organisateurs ont tenu à marquer le changement de cap, mercredi 16 mars. Une nouvelle vision défendue par la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, nommée il y a trois mois.

Si le point presse a été dominé par l'idée de "retrouver le plaisir d'être ensemble", avec des stades "à pleine capacité", selon les mots de Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, de nombreuses nouveautés ont été présentées. Franceinfo: sport vous explique ce qu'il va changer.

Retour de l'ensemble des catégories

Après deux ans d'un tournoi perturbé en raison de la pandémie de Covid-19, les fans retrouveront tout ce qui fait l'image de Roland-Garros. Ainsi, l'ensemble des catégories (comme le trophée des légendes notamment) feront leur retour sur la terre battue parisienne. La journée des enfants revient elle aussi au calendrier, avec un dépoussiérage à la clé qui sera révélé prochainement.

D'ailleurs, pour la première fois, le plateau dames du trophée des légendes s'alignera sur celui des messieurs avec seize participantes, soit deux fois plus que les autres années. Il n'y aura aussi qu'une épreuve, sans distinction d'âge. La parité sera l'honneur, puisqu'elle sera respectée pour la première fois dans toutes les catégories.

De son côté, le tennis-fauteuil passera de huit à douze joueurs qualifiés pour le tableau principal. Afin de permettre une meilleure exposition de la discipline, deux

matchs seront programmés pour la première fois sur le court Philippe-Chatrier, le vendredi 3 juin (à 11 heures) et le samedi 4 juin (à 11 heures). Pour le quad aussi, les épreuves passeront de quatre à huit participants. Enfin les doubles mixtes retrouveront leur format habituel d'avant covid, où 32 équipes pourront participer au tableau principal.

L'arrivée d'un nouveau réglement

C'est l'une des grandes nouveautés du prochain tournoi de Roland-Garros, qui s'avère même être une petite révolution. Un super jeu décisif en 10 points va être instauré à 6-6 dans la dernière manche. Cette modification de règlement concerne les simples dames et messieurs, les doubles dames et messieurs, les simples juniors filles et garçons et ainsi que celui du tennis-Fauteuil.

Starting at this year's #RolandGarros, all four Grand Slams will use a 10-point tiebreak to decide final sets when the score reaches six games all.



Read more ↘️ — Roland-Garros (@rolandgarros) March 16, 2022

Cette décision concerne d'ailleurs les autres tournois du Grand Chelem, qui ont décidé de s’aligner sur ce même format de jeu. "Il fallait être en cohérence avec les autres Grands Chelems. On ne pouvait pas se permettre d'avoir quatre Grands Chelems sur des fonctionnements différents", a justifié Amélie Mauresmo.

Accès aux tribunes basses et billetterie pour les jeunes

Afin d'atteindre l'objectif de remplir les stades de Roland-Garros "à pleine capacité", les organisateurs ont travaillé sur l'accès aux tribunes. D'abord, lors de l'édition 2022, le tournoi mettra en vente 1 500 billets intitulés "annexes up". Ces billets donneront à leurs détenteurs l'accès à tous les courts annexes et surtout permettront de pouvoir accéder aux tribunes basses, aussi appelées les loges, du court Philippe-Chatrier en cas de faible affluence.

Pour remplir la tribune présidentielle, généralement vide elle aussi, les organisateurs veulent donner la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune. Ils y seront ainsi "régulièrement invités", précise les organisateurs.

Enfin, pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Une nouveauté toutefois : à l’occasion des qualifications, 2 400 places seront offertes à des associations en lien avec la FFT.

Scénarisation des nights sessions

Alors que les nights sessions ont fait leur début en 2021, les organisateurs veulent aller encore plus loin cette année autour de la scénarisation des soirées. Terminées les bâches en bord de terrains, des panneaux leds ont été installés tout autour du court Central afin de mettre en scène l'entrée des joueurs de jour comme de nuit.

Quelques minutes avant le début des matchs à 21h, une programmation d'un show musical est prévue chaque jour. Si tout cela est encore un moyen de remplir les stades, le but est aussi que ces soirées deviennent "incontournables" avec le temps, a encore souligné Amélie Mauresmo.

La santé mentale des joueurs mieux prises en compte

Après la détresse vécue par la joueuse japonaise Naomi Osaka lors de l'édition 2021 sujette à des problèmes d'anxiété, les organisateurs de Roland-Garros ont voulu montrer qu'ils étaient à l'écoute. "On veut que les joueurs et les joueuses aient la meilleure préparation possible", a affirmé Amélie Mauresmo.

Concrètement, des salles de repos vont être mises à disposition des joueurs ainsi que des zones de restauration dédiées aux joueurs et à leur cercle le plus proche, afin qu'ils puissent avoir des moments de tranquillité. "Le tournoi proposera aussi, en collaboration avec les circuits, une assistance téléphonique auprès des joueurs qui rencontreraient des difficultés d’ordre psychologique, tandis qu’une

équipe de spécialistes sera également à leur disposition en présentiel, en cas de besoin", ont expliqué les organisateurs.

Amélie Mauresmo a enfin indiqué qu'elle se tiendrait à leur disposition en cas de besoin. Elle a d'ailleurs beaucoup échangé avec Naomi Osaka et son agent sur ce sujet.