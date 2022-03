Roland-Garros et les tournois du Grand Chelem annoncent la mise en place du tie-break à 10 points à 6-6 au dernier set

Le Comité des tournois du Grand Chelem a annoncé dans un communiqué, mercredi 16 mars, la mise en place "d'un tie-break en 10 points dans tous les Grands Chelems, lorsque le score atteint six jeux partout dans le dernier set". L'organisme précise que cette décision intervient "suite à une consultation approfondie avec la WTA, l'ATP, l'ITF et la communauté des arbitres de tennis" et qu'elle a pour objectif de "créer une plus grande cohérence dans les règles du jeu aux Grands Chelems, et ainsi améliorer l'expérience des joueurs et des fans."

Starting at this year's Roland-Garros, all four Grand Slams will use a 10 point tie-break to decide final sets when the score reaches six games all.



