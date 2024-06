Roland-Garros 2024 : Iga Swiatek, impitoyable face à Coco Gauff, se qualifie pour une quatrième finale

Même pour Coco Gauff, n°3 mondiale, la marche était bien trop haute face à Iga Swiatek. La Polonaise a balayé l'Américaine en deux sets en demi-finale, jeudi 6 juin (6-2, 6-4). Elle rejoint la finale de Roland-Garros pour la 4e fois sur les cinq dernières éditions, où elle n'a jamais perdu à ce stade. Ce sera soit face à Jasmine Paolini, 15e mondiale et invitée surprise du dernier carré, soit face à la jeune russe de 17 ans, Mirra Andreeva.

Avant le match, tout plaidait en faveur de la n°1 mondiale : elle n'a plus perdu ici depuis le quart de finale 2021, elle menait 10-1 dans leurs confrontations et a toujours battu l'Américaine de 20 ans porte d'Auteuil (en finale en 2022 et en quart en 2023).

Gauff mangée par l'agressivité de Swiatek

Le public l'avait bien compris sur le court Central. "Allez Coco, c’est pas fini !", pouvait-on entendre descendre des travées après le... premier point, signe que le défi était immense. La Floridienne a presque toujours été dépassée par la puissance de la Polonaise, qui l'a agressée dès les premiers points, prenant la balle toujours aussi tôt pour l'empêcher de respirer.

1/2 finale : une Swiatek impressionnante à l'échange met Gauff très loin de la balle Dès le premier jeu du match, Iga Swiatek impose sa puissance à Coco Gauff. Au terme d'un long rallye, elle conclut en revers long de ligne pour se procurer les deux premières balles de break de la rencontre.

Un break d'entrée, beaucoup trop de fautes de la Floridienne et une impression de rouleau compresseur chez la Polonaise : le premier set a filé en 38 minutes (6-2), avec seulement deux balles de break obtenues par Coco Gauff (0/2). L'Américaine, qui avait pour plan de jeu d'agresser dès le retour la double tenante du titre, a commis beaucoup trop d'erreurs (40 fautes directes à 15) et au service (quatre doubles fautes) pour espérer la bousculer.

Casquette vissée sur le crâne, la Polonaise a presque toujours semblé en contrôle. Elle a subi une seule alerte : lorsqu'elle a été breakée à 2-1 dans la deuxième manche, juste après que Gauff a essuyé quelques larmes à la suite d'un échange houleux avec l'arbitre.

Un break immédiatement annulé, avant de dérouler vers la victoire. Depuis sa victoire mémorable face à Naomi Osaka au deuxième tour, Iga Swiatek n'a perdu que 14 jeux en quatre matchs.

Une voie royale vers un 5e Grand Chelem

Là voilà en finale pour la troisième fois de suite, et la quatrième fois en cinq ans. Elle en est à 20 victoires de suite à Roland-Garros depuis sa dernière défaite en 2021, et même à 57 victoires sur terre battue (pour quatre défaites) au total depuis cette date.

Que ce soit Jasmine Paolini, qui a découvert cette année la deuxième semaine en Grand Chelem à 28 ans, ou Mirra Andreeva, 17 ans et 38e mondiale, la marche sera encore plus haute. Trop haute face à cette Iga Swiatek, qui a fait de Roland-Garros son jardin et y vise un quatrième titre à seulement 23 ans ?