Roland-Garros 2024 : Jasmine Paolini écarte la 4e mondiale Elena Rybakina et va découvrir le dernier carré

Elle n'en finit plus d'étonner. Sur la terre battue parisienne qui réussit si bien aux Italiennes, où Francesca Schiavone a été sacrée en 2010, Jasmine Paolini [tête de série n°12] va découvrir le dernier carré d'un Grand Chelem, après avoir battu Elena Rybakina [tête de série n°4] sur le court Philippe-Chatrier (6-2, 4-6, 6-4), mercredi 5 juin. La Toscane, qui n'a intégré le top 30 mondial qu'à l'automne 2023 et a découvert la deuxième semaine d'un Grand Chelem cette année à l'Open d'Australie, passe un nouveau palier à 28 ans. Elle affrontera Aryna Sabalenka (2e mondiale) ou Mirra Andreeva en demi-finales.

Jasmine Paolini a montré une maîtrise remarquable, conservant toujours une belle marge sans reculer sur les frappes puissantes de la 4e mondiale. Sa puissance et sa régularité ont désarçonné Elena Rybakina, qui a aussi grandement manqué de mobilité et de patience à l'échange (48 fautes directes).

1/4 de finale : le résumé du match J. Paolini vs E. Rybakina

Alors qu'elle n'avait pas encore cédé un set dans son parcours, la Kazakhstanaise n'a jamais retrouvé la constance qui lui avait permis d'écarter les têtes de série Elina Svitolina (6-4, 6-3) et Elise Mertens (6-4, 6-2) en moins d'une heure et quart. Elle s'arrête en quarts de finale comme en 2021.

Une pluie de fautes directes

Elena Rybakina a d'abord multiplié les imprécisions, concédant le break d'entrée et empilant les erreurs grossières dans une première manche vendangée en 30 minutes (16 fautes directes dans le premier set, une seule pour Paolini). Du haut de son mètre soixante-trois, Jasmine Paolini n'a laissé que des miettes à son adversaire sur ses mises en jeu dans le premier set, ne concédant aucune balle de break malgré un service très limité (160 km/h de moyenne en première balle, 117 km/h sur les secondes balles).

1/4 de finale : l'amorti magistral de Paolini pour sauver une balle de debreak Après avoir largement remporté le premier set 6-2, Jasmine Paolini continue sur sa lancée avec un break d'avance. Alors qu'Elena Rybakina s'était procurée une balle de debreak, l'Italienne est parvenue à l'écarter grâce à un amorti parfaitement touché à la conclusion d'un long rallye.

Absente comme une partie du public en début de match, la numéro 4 mondiale a réagi dans le deuxième set. Alors que Jasmine Paolini commençait à commettre quelques erreurs (14 fautes directes dans le deuxième set), la Moscovite de naissance s'est enfin décidée à offrir moins de points à son adversaire, délaissant sa précipitation pour plus de contrôle. Breakée à deux reprises dans ce deuxième acte, elle a chaque fois recollé au score pour finalement conclure à sa première balle de set sur le service adverse.

Paolini se fait une place parmi les meilleures

Mais, plus régulière et entreprenante en retour, Jasmine Paolini a continué à profiter de toutes les ouvertures sur le service adverse, malgré des mises en jeu de plus en plus difficiles à tenir. Résiliente en défense, capable d'accélérer en coup droit (14 coups gagnants en coup droit) et de couvrir le terrain sans relâche, l'Italienne a finalement bénéficié de quatre fautes directes consécutives d'Elena Rybakina dans le même jeu pour prendre un break décisif dans le dernier set et s'imposer après deux heures et cinq minutes de jeu.

Jasmine Paolini poursuit sa belle aventure à Roland-Garros, qu'elle pourrait même magnifier en s'offrant un dernier carré en double avec sa compatriote Sara Errani, finaliste porte d'Auteuil en 2012, si elles battent Emma Navarro et Diana Shnaider mercredi soir. Sa quinzaine de premières se concrétisera aussi par son entrée dans le top 10 du classement WTA en début de semaine prochaine, même en cas de défaite en demi-finales.