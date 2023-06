Roland-Garros 2023 : Carlos Alcaraz corrige Stefanos Tsitsipas et retrouvera Novak Djokovic en demi-finales

L'Espagnol, numéro 1 mondial, a balayé le Grec en trois sets, mardi soir, malgré une dernière manche plus accrochée.

On leur promettait une bataille de titans dès les quarts de finale, depuis que le tirage au sort a placé Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic dans la même partie de tableau. Il n'y a pourtant pas eu match, sauf dans la dernière manche. Alcaraz est venu, a vu, a vaincu, le tout en à peine plus de deux heures, chrono en poche, mardi 6 juin. On en aurait presque oublié que son adversaire, balayé en trois sets (6-2, 6-1, 7-6[7-5]), n'était pas un joueur du dimanche, mais Stefanos Tsitsipas, finaliste de l'Open d'Australie cette saison et à Roland-Garros en 2021. Non pas que le Grec, tête de série n°5, ait été mauvais - loin de là. Mais outillé de sa panoplie de n°1 mondial, le jeune Murcien était tout simplement imprenable lors de cette "night session".

Amorti, revers long de ligne, volée, smash, "Carlitos" sait tout faire. Il n'y avait qu'à regarder son premier break, conclu après avoir remonté toute la largeur du court à la vitesse de l'éclair, pour saisir le ton de la rencontre. Stefanos Tsitsipas a vainement couru après le score, breaké d'entrée dans le deuxième set, mais a semblé bien démuni face à l'Espagnol de 20 ans. Un bref sursaut d'orgueil du Grec dans la troisième manche, poussé par les encouragements du public, a brièvement retardé l'échéance, en vain. Engagé dans un ultime jeu décisif, après avoir sauvé trois balles de set, le Grec a subi la foudre du Murcien.

En l'absence de Rafael Nadal, les Ibériques peuvent être sereins : leur drapeau devrait encore flotter quelque temps dans les allées du court Philippe-Chatrier. Depuis son entrée en lice, Carlos Alcaraz n'a toujours concédé qu'un seul set. C'était au deuxième tour, face au Japonais Taro Daniel. La finale pourrait néanmoins avoir lieu avant l'heure, puisque Carlos Alcaraz affrontera Novak Djokovic en demi-finales. Un match qui s'annonce d'ores et déjà dantesque.