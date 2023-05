Roland-Garros 2023 : malgré son forfait, l'ombre omniprésente de Rafael Nadal

Forfait sur blessure, l'Espagnol, quatorze fois titré à Paris, est absent de Roland-Garros pour la première fois depuis sa première participation, en 2005.

On a cru croiser Rafael Nadal dans les travées de Roland-Garros. Mais à y regarder de plus près, les traits de son visage avaient quelque chose de différent, remplacés par ceux de spectateurs amusés de se prendre en photo dans un passe-tête. Petits et grands prennent la pose pour se mettre dans la peau de l'Espagnol, à proximité du court Philippe-Chatrier. Forfait pour le tournoi, il ne foulera pas, cette année, la terre qui l'a sacré à quatorze reprises. Un drapeau "We love Rafa" a été aperçu dans les tribunes, lundi 29 mai, et les produits de la gamme "Rafa Nadal" de son sponsor restent fièrement portés par de nombreux spectateurs.

L'image de leur idole apparaît dès l'arrivée au stade. Pour les nombreux fans de l'Ibère, qui ont fait le déplacement à Paris, la statue de l'Espagnol, élevée à côté de l'entrée principale du stade, est le premier point de passage obligatoire. Espagnols résidant au Mexique, Maria Isabel et Santiago s'y pressent pour se faire prendre en photo, casquette siglée du logo du joueur sur la tête. "On l'a vu jouer quand il avait 17 ans à Acapulco et depuis on l'a vu à Indian Wells également. On a pris nos billets pour le voir ici, sur son tournoi, et finalement, à l'annonce de son forfait, il était trop tard pour annuler tout notre voyage, avec l'avion et l'hôtel réservés", racontent-ils.

Comme Rick, les spectateurs peuvent se faire prendre en photo dans un passe-tête à l'effigie de Rafael Nadal. (Hortense Leblanc)

Comme eux, Rick a traversé l'Atlantique, depuis la Californie, avec sa femme. "On vient spécifiquement pour le voir. On l'a déjà vu à Wimbledon et à l'US Open, mais ici c'est son tournoi, alors c'est presque comme un pèlerinage, témoigne-t-il. On était déçu qu'il ne soit pas là, mais des amis nous ont dit de venir quand même, parce que nous passerions une bonne journée à Roland-Garros".

À la boutique officielle de Roland-Garros, un espace dédié à la ligne de vêments siglés "Rafa Nadal" de son sponsor a été installé cette année, comme les années précédentes. "C'est toujours plein, parfois je ne peux pas circuler et je suis sans arrêt en train d'ouvrir des cartons pour remplir les étagères, assure le vendeur. Je pense que son absence amplifie même les ventes, parce que les gens ne vont pas avoir de souvenirs visuels de Rafa, donc ils passent acheter un souvenir matériel".

Un espace est dédié à la marque "Rafa Nadal" au sein de la boutique de Roland-Garros. (Hortense Leblanc)

Christelle et son fils ont opté pour un mug décoré du sigle du "taureau de Manacor". "Même s'il ne joue pas, ça reste un souvenir de Roland-Garros parce que c'est son tournoi. Tant que sa marque perdurera et sera vendue ici, je pense qu'il y aura des acheteurs, même à sa retraite", avance la spectatrice.

Carlos Alcaraz, héritier naturel

En l'absence de leur joueur favori, tous n'ont qu'un nom à la bouche quand on leur demande qui ils encourageront : "Carlos Alcaraz !". "Il est clair que tous les fans de Rafa se reportent sur Carlos, note Nacho Encabo, journaliste pour le site espagnol El Revelo, qui a révélé en premier le forfait de Nadal. Si Rafa était là, je pense qu'il resterait tout de même le favori des spectateurs, mais dans tous les cas, nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir de creux de génération en Espagne, et d'enchaîner les numéros 1 mondiaux". Le journaliste observe toutefois une baisse d'intérêt de ses compatriotes pour le tournoi parisien cette année : "On a une baisse d'audience sur nos articles concernant Roland-Garros. Rafael Nadal génère toujours beaucoup d'engouement sur les nombreux articles à son sujet, et c'est encore plus significatif sur ce tournoi. En son absence, Carlos Alcaraz n'a pas encore le même effet".

S'il a déjà conquis le coeur de nombreux supporters, le jeune numéro 1 mondial n'a pas encore la popularité de son aîné. Contre l'Italien Flavio Cobolli pour son entrée en lice, il n'a pas toujours eu le soutien du public du court Suzanne-Lenglen, au soutien de l'outsider pour espérer un combat plus disputé que ne le laissait entrevoir le premier set remporté 6-0 par l'Espagnol. Finalement vainqueur, "Carlitos", qui s'est rapidement fait un surnom comme "Rafa" auprès des supporters, a reçu une belle ovation de la part des spectateurs. "Je ne sais pas si ce sont tous des fans de Rafa, mais je ressens beaucoup d'amour du public, et c'est très agréable", s'est-il réjoui devant la presse après le match.