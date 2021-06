Roland Garros 2021 : quand le monde du tennis s'ébahit devant la demi-finale Djokovic-Nadal

La demi-finale de légende entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, vendredi 11 juin à Roland-Garros, a atteint des sommets. A tel point que, chose rare, joueurs et joueuses, anciens joueurs ou anciennes joueuses, ont unaniment salué la performance des deux hommes, leur niveau de jeu. Des louanges que synthétise ce tweet de Nicolas Mahut : "Comment s'appelle le sport que pratiquent Nadal et Djokovic ? Je ne connais pas, mais ça a l'air vachement bien". Tour d'horizon des réactions marquantes sur les réseaux sociaux.

Comment s’appelle le sport que pratiquent Nadal et Djokovic? Je ne connais pas mais ça a l’air vachement bien... #legendes — Nico Mahut (@nmahut) June 11, 2021

Nicolas Mahut, vainqueur des quatre titres du Grand Chelem en double.

In awe of what we just witnessed for the past 4 hours @DjokerNole @RafaelNadal forever champs!! — Maria Sharapova (@MariaSharapova) June 11, 2021

"En admiration devant ce que nous venons de vivre pendant les quatre dernières heures. Djokovic, Nadal champions pour toujours" - Maria Sharapova, cinq titres du Grand Chelem, dont deux à Roland-Garros.

Los tenistas jugamos al mismo deporte que ellos dos? — diego schwartzman (@dieschwartzman) June 11, 2021

"Est-ce que nous pratiquons le même sport qu'eux deux ?" - Diego Schwartzman, demi-finaliste à Roland-Garros.

"On ne peut pas jouer un meilleur tennis sur terre battue que cela. C'est parfait." - Andy Murray, trois titres du Grand Chelem, cinq finales à l'Open d'Australie, finaliste à Roland-Garros.

Merci @RafaelNadal & @DjokerNole pour cette soirée de sport exceptionnelle — Lucas Pouille (@la_pouille) June 11, 2021

Lucas Pouille, demi-finaliste à l'Open d'Australie.

Tremendo partido

No se puede creer lo que jugaron! Gracias @DjokerNole @RafaelNadal.

Sueño con volver a encontrarlos — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 11, 2021

"Enorme match. Je n'arrive pas à croire le match qu'ils ont joué. Merci Novak et Rafael. Je rêve de les retrouver." - Juan Martin del Potro, vainqueur de l'US Open, deux fois demi-finaliste à Roland-Garros.

Pleasure to watch this matchup. Unreal effort/execution from Novak. He was the better player on the day. What a match … — andyroddick (@andyroddick) June 11, 2021

"Un plaisir de regarder ce match. Effort/exécution irréels de Novak. Il était le meilleur joueur du jour. Quel match..." - Andy Roddick, vainqueur de l'US Open, trois fois finaliste à Wimbledon.

"Quel grand match !" - Juan Monaco, huitième de finaliste à Roland-Garros.

Plus beau match de ma vie que je vois en « live » …. #rafadjokoacte58 @rolandgarros — Julien Benneteau (@julienbenneteau) June 11, 2021

Julien Benneteau, quart de finaliste à Roland-Garros.

Henri Leconte, finaliste à Roland-Garros.

The greatest match ever played... https://t.co/yLN0RsmPiW — Chris Evert (@ChrissieEvert) June 11, 2021

"Le plus grand match jamais joué" - Chris Evert, 18 titres en Grand Chelem, dont sept à Roland-Garros.