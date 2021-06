Vidéo Roland-Garros 2021 : "C'était sûrement le plus grand match que j'ai joué ici à Paris", savoure Novak Djokovic après sa victoire face à Rafael Nadal

"Il est difficile de trouver les mots pour expliquer la pression de jouer contre lui, ici." Novak Djokovic a relevé l'un des plus grands défis de sa carrière, vendredi 11 juin, en parvenant à éliminer Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros, après un match exceptionnel de plus de quatre heures (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). À l'issue de ce succès retentissant, le numéro 1 mondial s'est exprimé sur le court Philippe-Chatrier, assurant avoir vécu "le plus grand match de sa vie à Paris, avec la plus belle atmosphère".