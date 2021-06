Roland-Garros 2021 : au terme d'un match de légende, Novak Djokovic élimine le roi Rafael Nadal

Au terme d’un combat de plus de 4 heures de jeu, devant un public survolté et autorisé à braver le couvre-feu, le numéro 1 mondial a fait tomber le maître des lieux, Rafael Nadal, vendredi 11 juin, en quatre manches (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). Les deux hommes ont offert aux spectateurs un match de légende, multipliant les échanges de très haut niveau. Le Serbe est parvenu à faire déjouer et à dominer l’Espagnol comme il ne l’avait jamais été auparavant sur la terre battue parisienne. Djokovic affrontera Tsitsipas en finale.

La partie s’annonçait déjà spectaculaire, et les deux joueurs n’ont pas attendu longtemps pour enflammer le court Philippe-Chatrier. Dès le troisième échange, ils se sont rendus coup pour coup au filet et c’est finalement l’Espagnol qui l’a emporté. Novak Djokovic, bien décidé à lui tenir la dragée haute, s’est procuré une balle de break dès la première mise en jeu de Nadal, mais le tenant du titre l’a effacée grâce à un bon service. Il a finalement réussi à conserver sa mise en jeu après une longue bataille de près de 9 minutes, annonciatrice de la suite de la rencontre.

Mais même mené 5-0 à cause de nombreuses fautes directes, Djokovic n’a pas abdiqué. Le numéro un mondial a gagné en précision et même débreaké, sur une double faute de l’Espagnol. Plus à la peine, Nadal a tout de même réussi à remporter la première manche après 58 minutes de jeu marquées par de très beaux duels au filet.

Des sets de plus d'une heure

Dans une ambiance de Coupe Davis entre les partisans de Nadal, plus nombreux, et les supporters serbes, plus bruyants, le combat acharné s’est poursuivi dans la deuxième manche, pendant plus d’une heure. Avec des balles en fond de court, Djokovic a fait visiter le court au numéro 3 mondial. Débordé, l’Espagnol a voulu trop en faire, enchaînant les fautes directes. Et alors que les deux joueurs ont haussé leur niveau de jeu pour le plus grand plaisir des spectateurs, c’est le Serbe, précis et opportuniste sur ses balles de break, qui s’est adjugé la deuxième manche.

Après plus de deux heures de jeu, bien malin était celui qui pouvait prédire le vainqueur. Et ce suspense s’est prolongé dans la troisième manche. Novak Djokovic l’a entamé de la meilleure des manières, ne commettant qu’une seule faute directe dans les cinq premiers jeux, ce qui lui a permis de breaker. Le combat des titans s’est poursuivi avec un jeu de plus de 16 minutes remporté par Nadal, et les échanges plus incroyables les uns que les autres se sont multipliés. Pour départager ces deux joueurs monstrueux, il a fallu attendre le tie-break, remporté par Djokovic, pour mettre fin à un set d’1h37. Rien que ça !

Une fin de match avec du public

Et alors que les spectateurs scandaient leur volonté de rester malgré le couvre-feu, le speaker de Roland-Garros a pris le micro : "En accord avec les autorités gouvernementales, le match se terminera en votre présence". Une annonce suivie d’une explosion de joie dans les tribunes, les spectateurs étant rassurés de pouvoir assister à la fin de ce match de légende.

Dans le quatrième set, bien plus rapide, en 37 minutes, Djokovic a définitivement pris l’ascendant pour l’emporter finalement 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Au total, 38 balles de break ont été disputées dans la rencontre, 22 pour le Serbe, et 16 pour l’Espagnol, montrant à quel point les deux joueurs ont eu du mal à conserver leurs mises en jeu.

A l’issue de la rencontre, aux anges, le numéro un mondial a reconnu que jouer ce match avait été un "privilège" pour lui : "C’était sûrement le plus beau match que j’ai joué ici". Il rencontrera le Grec Stéfanos Tsitsipas en finale.