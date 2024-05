Direct Roland-Garros 2024 : Rybakina et Minnen seules en piste, la pluie retarde le début du reste des rencontres... Suivez la troisième journée du tournoi

40 matchs des tableaux masculins et féminins de simple sont prévus aujourd'hui, alors que le tournoi de double doit aussi commencer. Une nouvelle journée chargée si la météo le permet avec notamment les entrées en lice de Casper Ruud et Novak Djokovic chez les messieurs et de Qinwen Zheng, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina chez les dames. Neuf représentants du clan tricolore sont également attendus sur l'ocre parisienne.

Le programme de mardi à Roland-Garros : Djokovic affronte Herbert, neuf Français sur les courts dont Cornet et Mpetshi Perricard