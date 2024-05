Roland-Garros 2024 : Alizé Cornet bientôt retraitée, une longévité et une régularité jamais vraiment récompensées

Alizé Cornet, c’est l’histoire d’un contraste : la Française est recordwoman du nombre de Grands Chelem disputés consécutivement, 69… sans en remporter aucun. Sa régularité au plus haut niveau n'a jamais été récompensée en Majeur, malgré un quart de finale en Australie en 2022, son meilleur résultat. Dix-neuf ans après sa première participation à Roland-Garros, en 2005, alors qu’elle n’avait que 15 ans, la Niçoise va clore un long chapitre à l'issue de la quinzaine parisienne.

Elle affronte, mardi 28 mai, la numéro 8 mondiale Qinwen Zheng, pour ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière, puisqu'elle a annoncé que le tournoi parisien serait son dernier, à 34 ans. Comme un symbole, il y a deux ans, la Française avait dû abandonner la rencontre face à la Chinoise, à cause d’une blessure. Malmenée par le public français qui ne lui a pas pardonné cet abandon, Alizé Cornet lui en a aussi voulu.

En conférence de presse, elle revenait sur sa relation particulière avec le public français : "Le public de Roland-Garros n'est pas facile. J'ai eu de grands moments de solitude sur les courts et de grands moments de joie. C'est un peu une relation... Je n'ai pas de mot qui me vient. C'est un public qui est toujours prêt à sauter sur une occasion pour montrer son mécontentement, pour s'exprimer, pour parfois être un peu dans le... J'en perds mes mots !"

"Je suis contente d'être arrivée à ce moment-là où je peux enfin dire mes adieux devant mon public et ma famille. Roland-Garros, c'est une grande histoire d'amour qui n'a pas toujours été facile." Alizé Cornet en conférence de presse à Roland-Garros

Un peu comme elle finalement. On se souvient d’Alizé Cornet pour ses coups de gueule mémorables sur le court notamment contre ses coachs, mais aussi pour sa générosité sans limite raquette en main.

La 106e mondiale ne marquera pas le tennis français par un palmarès extrêmement fourni - seulement six tournois remportés, un plus haut classement mondial à la 11e place, une victoire surprise face à Iga Swiatek à Wimbledon en 2022 et un quart de finale à l’Open d’Australie la même année.

C’est avec l’équipe de France qu’Alizé Cornet s’est montrée la plus prolifique : une Coupe Hopman en 2014 avec Jo-Wilfried Tsonga et une Fed Cup en 2019, pour laquelle elle n’était pas entrée en jeu en finale.

Entière, Alizé Cornet n’a jamais caché ses sentiments, ni le découragement parfois provoqué par cette carrière de sportive de haut niveau : "L'adrénaline de cette émotion, l'adrénaline des matchs. (...) Paradoxalement, c'est aussi ce qui ne va pas me manquer : quand on vit cela à l'extrême pendant autant de temps, une grande lassitude s'installe. C'est sympa de faire le yoyo pendant quelques années mais pendant 20 ans, c'est très demandeur psychologiquement."

Si elle concède que jouer au tennis va lui manquer, Alizé Cornet assure qu’elle se battra jusqu’à la dernière balle : "Sur mes derniers matchs, j'essaie de me dire qu'il faut être plus libérée, mais je n'y arrive pas. Quand on a fait ça pendant 20 ans, cette envie de gagner me rattrape toujours. Il n'y aura pas eu un moment dans ma carrière où j'aurais joué relâchée, sans me soucier du résultat. Ce n'est pas qui je suis", analysait-elle après les Internationaux de Strasbourg mi-mai.

Une envie de capitanat

Compétitrice, c’est aussi ce qui caractérise Alizé Cornet. La Française s’était présentée blessée à ce fameux match contre Qinwen Zheng en 2022. Elle n’avait pas voulu abandonner : "Je ne pouvais pas me déplacer sur le court, je le savais déjà avant de rentrer. Après j'ai essayé, parce que c'est ma nature", confiait-elle après son abandon.

Et après ? Si la 106e mondiale s’est lancée en parallèle dans une carrière d’auteure - avec un premier roman publié en 2023 - elle n’envisage pas de rester éloignée du tennis trop longtemps : "Je n'ai jamais caché que, dans l'avenir, j'aimerais être capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup. Donc, on me reverra peut-être en bord de court."