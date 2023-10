Vrai ou faux Les promesses écologiques de Coca-Cola, partenaire des JO, sont-elles suffisantes ?

Durée de la vidéo : 3 min

Un tweet de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra agite la toile depuis quelques jours déjà, dans lequel elle s’est réjoui d’avoir Coca-Cola comme marque partenaire des Jeux olympiques de Paris. Le message est assez mal passé.

Coca-Cola et les Jeux, c’est une histoire vieille de plus de 100 ans. L’entreprise américaine est le partenaire historique des JO, et parrain du relai de la flamme olympique. Et pour les prochains Jeux de Paris en 2024, Coca-Cola joue la carte écolo. Les boissons du groupe seront délivrées via des fontaines hybrides, et servies dans des gobelets réutilisables. Cet engagement pour des Jeux verts et responsables, c’est justement ce que la ministre des Sports a salué dans un tweet, le 25 septembre dernier.

Ce tweet a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux, comme celle de l’adjoint à la mairie de Paris, David Belliard, élu EELV. Et c’est vrai que lorsque l’on s’intéresse au bilan environnemental de Coca-Cola, on peut comprendre l’ironie des internautes.

100 millions de litres d’eau pompés au Mexique

Depuis cinq ans, "Break free from plastic" classe l’entreprise comme premier pollueur plastique au monde. Et les chiffres que l’ONG avance donnent le tournis. En effet, chaque année, Coca-Cola produit un peu plus de 3 millions de tonnes de plastique. Seul 1,3% est du plastique recyclé.

Pourtant, l’entreprise américaine s’est donné un objectif pour 2030 : collecter et recycler chacune des bouteilles et canettes qu’elle vendra à travers le monde. Un projet auquel Bart Elmore ne croit pas. Historien américain, il est l’auteur d’un best-seller sur l’empire Coca-Cola, intitulé "Citizen Coke". L’autre grand désastre écologique lié à l’entreprise américaine concerne l’eau. L’exemple du Mexique est particulièrement frappant, notamment dans la région du Chiapas. Là-bas, Coca Cola puise dans les réserves en eau pour fabriquer sa boisson.

Chaque année, l’entreprise américaine pompe 100 millions de litres d’eau. Nous avons sollicité Coca-Cola pour une interview. L’entreprise nous a répondu dans un mail "vouloir contribuer à résoudre le problème des déchets d’emballage dans le monde" et mettre la priorité sur le plastique recyclé.

