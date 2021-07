DIRECT. JO 2021 - Volley masculin : suivez la rencontre entre le Comité olympique russe et la France

Dans un match capital, la France est obligée de s'imposer face au Comité olympique russe, vendredi, pour espérer se qualifier et continuer l'aventure dans ces Jeux olympiques de Tokyo.

Deux défaites face aux Etats-Unis et l'Argentine pour une seule victoire contre la Tunisie. Le bilan des Bleus après trois rencontres est tout juste suffisant pour grapiller une des quatre premières places de la poule B. Ils pointent à la cinquième place après la victoire de l'Argentine (3-2) face à la Tunisie un peu plus tôt dans la journée. Earvin Ngapeth et ses coéquipiers seraient bien inspirés de l'emporter, vendredi 30 juillet, contre le Comité olympique russe, qui n'a pas encore connu la défaite lors du tournoi olympique.