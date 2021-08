De retour après les Jeux olympiques de Tokyo. Trentre-quatre athlètes, tout juste revenus en France, étaient réunis lundi 2 août au village olympique, place du Trocadéro, à Paris, où ils ont été accueillis comme de véritables héros par le public. La foule était dense pour saluer les champions. "On ne pensait pas que vous alliez être si nombreux aujourd’hui, ça fait plaisir !", s’est exclamé Amandine Buchard, judokate française médaillée d'or par équipe.

Les JO 2024 à Paris en ligne de mire

Après des Jeux à huis clos, passés dans une bulle sanitaire, les athlètes goûtent de nouveau à la liberté. "Retrouver le public, les gens, la vie normale, on avait un peu oublié tout ça", se réjouit Charlotte Lembach, médaillée d'argent en sabre féminin par équipe. Le public présent était conquis. "C'est génial d'avoir l’occasion de les rencontrer, c'est un moment unique ! On leur a dit qu’on était super fiers d’eux, que tous les Français les avait regardés", s'exclame un homme. Ces athlètes ont créé des vocations pour les plus jeunes. En 2024, à Paris, ils auront de nouveau rendez-vous avec leur public.