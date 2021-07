JO 2021 : médaillée d'argent, l'équipe de France féminine de sabre perd de justesse contre les Russes

Quelques minutes après la victoire historique des judokas tricolores de l'équipe mixte face au Japon, la logique a cette fois été respectée en finale du sabre féminin par équipes. Face au Comité olympique russe, composé notamment de la championne olympique Sofia Pozdniakova, les Françaises n'ont rien pu faire, battues (45-41).

Au côté de Manon Brunet, médaillée de bronze en individuel, Charlotte Lembach, Cécilia Berder et Sara Balzer se contentent de la médaille d'argent. Les Françaises ont pourtant longtemps tenu tête aux Russes, et même mené, avant de perdre la tête sur un relais de Charlotte Lembach, qui a encaissé un 11-3 lors du cinquième passage. Les Bleues étaient alors menées 25 à 23. Puis, l'écart n'a fait que grimper malgré les efforts de Manon Brunet, et les Bleues n'ont jamais semblé en capacité de revenir malgré un retour dans les dernières minutes. Finalement, elles perdent de quatre touches.

L'équipe de France féminine est tombée le sabre à la main et l'argent autour du cou, et offre à l'escrime tricolore une quatrième médaille, la sixième de ce samedi pour la France, la dix-neuvième au total.