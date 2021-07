JO 2021 : Roger Federer déclare forfait pour les Jeux de Tokyo

Après son élimination en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer a annoncé, mardi 13 juillet, son retrait du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Déjà médaillé d'argent en simple à Londres en 2012 et vainqueur du double aux JO de Tokyo en 2008, le Suisse de 39 ans a déclaré souffrir à nouveau de son genou après la saison sur herbe. "J'ai malheureusement subi une rechute au genou et accepté que je doive me retirer du tournoi olympique", a-t-il expliqué sur son compte Twitter.

Federer a été opéré du genou droit en février 2020, après sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Il n'a repris la compétiton qu'un an plus tard, en février 2021. Fin mai, à Roland-Garros, le Suisse avait déclaré forfait avant son huitième de finale contre Matteo Berrettini, pour préserver son genou en vue de Wimbledon. Sur le gazon londonien, début juillet, il s'est incliné en quarts de finale face au Polonais Hubert Hurkacz.

Déjà absent à Rio en 2016

Roger Federer rate une deuxième olympiade consécutive, après celle de Rio en 2016. Déjà, à l'époque, en raison de son genou. "Je suis très déçu, à chaque fois, représenter la Suisse a été un honneur et un grand moment de ma carrière" a-t-il souligné. Federer espère retrouver les courts dès cet été, avec désormais en ligne de mire l'US Open (30 août - 12 septembre).