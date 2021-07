Wimbledon 2021 : Roger Federer sorti sèchement par Hubert Hurkacz en quarts

S'agissait-il de la dernière apparition de Roger Federer sur le gazon londonien ? Le Suisse, qui fêtera ses 40 ans en août, espérait décrocher un neuvième titre à Wimbledon. Mais la quête de Federer a été brutalement stoppée par le 18e joueur mondial, Hubert Hurkacz, mercredi 7 juillet.

Sans trembler, le Polonais, vainqueur de Daniil Medvedev au tour précédent, a mis fin aux espoirs du Suisse (6-3, 7-6 [4], 6-0), et a décroché son ticket pour les demi-finales du tournoi. Une première en Grand Chelem. Il rencontrera Matteo Berrettini pour une place en finale.

5. Pour la 5ème fois de sa carrière et la 2ème fois depuis le début des années 2000, @rogerfederer a encaissé un 6/0 sur le circuit ATP. #Wimbledon



Monte Carlo 1999 vs Spadea

RG 1999 vs Rafter

Queen's 1999 vs Black

RG 2008 vs Nadal

Wim 2021 vs Hurkacz pic.twitter.com/tYcziTuvOM