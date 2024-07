Tennis de table aux JO de 2024 : la photo des médaillés sud et nord-coréens unis dans un selfie fait le tour du monde

Alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en théorie toujours en guerre, ce cliché réunissant les athlètes des deux pays sur un podium olympique est amplement partagé sur les réseaux sociaux.

La trêve olympique sur le podium de Paris 2024. Alors que les tensions s'accumulent entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, leurs médaillés olympiques en double mixte de tennis de table ont réalisé, mardi 30 juillet, un selfie, immortalisé par un photographe sur une photo devenue virale sur les réseaux sociaux. L'auteur du selfie, Lim Jong-hoon, et sa compatriote sud-coréenne Shin Yu-bin, y apparaissent avec leur breloque en bronze autour du cou, entourés de la paire nord-coréenne en argent, composée de Ri Jong Sik et de Kim Kum Yong.

"Je les ai félicités quand ils ont été présentés en tant que médaillés d'argent", a expliqué Lim Jong-hoon, lors de la conférence de presse à l'issue de la cérémonie. Depuis, ce moment de concorde entre les deux Corée est amplement repris dans les médias coréens, témoignant de sa rareté depuis 1953 et l'armistice signé par les deux pays.

Sur ce selfie devenu historique, figure également la paire montée sur la plus haute marche du podium, de nationalité chinoise. La Chine pointe, mercredi matin, à la deuxième place du tableau des médailles, avec 14 breloques dont six en or.