Tigist Assefa Record du monde féminin Ethiopie

L'athlète de 27 ans a établi le record du monde fin septembre 2023 à Berlin, en 2h11'53''. Un exploit puisqu’elle a grappillé plus de deux minutes sur la précédente marque de référence, aidée notamment par des "lièvres" (des athlètes qui ne font que des bouts de la course et qui permettent de maintenir une allure élevée en restant dans leur foulée) jusque dans les derniers mètres de course.