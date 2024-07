Programme des JO 2024 : Dupont vers une finale avec le rugby à 7, les débuts de Wembanyama, premiers espoirs de médailles en judo... Les rendez-vous olympiques du samedi 27 juillet

Cette fois, la cérémonie d'ouverture a bien eu lieu et les athlètes débutent leur compétition dans 24 des 45 disciplines olympiques, samedi 27 juillet à Paris (en direct sur France télévisions et france.tv). Pour cette première journée d'épreuves, plusieurs médailles seront décernées en judo (-48 kg féminin et -60 kg masculin), escrime (épée individuelle femmes et sabre individuel hommes), tir (carabine par équipes mixte), plongeon à 3 m féminin, natation (400 m nage libre hommes et femmes, relais 4x100 m nage libre hommes et femmes), skate masculin, cyclisme (contre-la-montre hommes et femmes) et en rugby à 7 masculin.

Les trois épreuves à ne pas rater : rugby à 7, hand, natation

Troisième et dernier jour de compétition pour l'équipe de France masculine de rugby à 7. Qualifiés pour les demi-finales (à partir de 15h30), Antoine Dupont et ses coéquipiers tenteront de s'inviter pour la première fois en finale du tournoi olympique (19h45).

C'est l'un des matchs les plus attendus, l'une des affiches les plus disputées dans le dernier carré des compétitions majeures de handball : le match entre la France et le Danemark (16 heures). Revanche de la finale du dernier Euro, remporté en prolongation par les coéquipiers de Nikola Karabatic, cet affrontement oppose deux prétendants au titre.

Du côté du bassin de la Paris La Défense Arena, la première journée de natation se finira par l'un des événements majeurs du programme : les finales femmes et hommes du relais 4x100 m nage libre (à 21h34 et 21h44). Dans les deux courses, les Etats-Unis et l'Australie se livreront une nouvelle bataille.

Les trois Français à suivre : Wembanyama, Boukli, Mkheidze

Il est l'un des sportifs français les plus attendus de ces Jeux olympiques. A 20 ans, Victor Wembanyama, après avoir réalisé sa première saison en NBA chez les San Antonio Spurs, dispute son premier tournoi avec l'équipe de France de basket. Dans le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), les Bleus défient le Brésil (17h15), qualifié après avoir gagné le tournoi de qualification olympique de Riga en juillet.

A 25 ans, la judoka Shirine Boukli (-48 kg) disputera à Paris ses deuxièmes Jeux olympiques. Vice-championne du monde à Doha et championne d'Europe à Montpellier en 2023, la Française vise un premier podium olympique. Même ambition pour son compatriote Luka Mkheidze (-60 kg), déjà paré de bronze à Tokyo, et lui aussi champion d'Europe en 2023.

Le programme complet et les finales du jour

L'escrime sera aussi à l'honneur avec des médailles décernées en épée chez les femmes et en sabre chez les hommes. Autres finales au programme : le plongeon à 3 m féminin, le tir à la carabine masculin par équipes, ou encore le skate. Du côté des sports collectifs, l'équipe de France a plusieurs défis. Les footballeurs sont opposés à la Guinée, les filles du water-polo aux vice-championnes olympiques espagnoles, tandis que les hockeyeurs français entreront en lice à Colombes. Les hommes affronteront les champions du monde en titre allemands, les femmes les championnes olympiques néerlandaises.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, dès 9h35

Sur France 3, dès 8h55

Sur France 5, de 12h02 à 13h43 puis de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h50