Programme des JO 2024 : deux chances de titre pour Marchand, Gahié vise la médaille... Les rendez-vous olympiques du mercredi 31 juillet

Le clou du spectacle, déjà. Annoncé comme le principal pourvoyeur de médailles de la délégation française, Léon Marchand a l'opportunité unique de s'offrir deux titres olympiques en une soirée, mercredi 31 juillet (en direct sur France télévisions et france.tv), deux jours après son premier sacre sur le 400 m 4 nages.

Les épreuves de surf sont reportées mais les amoureux de la mer se réconforteront avec la voile et une chance de médaille tricolore, tandis que le tournoi de basket 3x3 se poursuit et que les Bleus pourraient encore briller sur les tatamis.

Les trois épreuves à ne pas rater : la voile, le football et le BMX freestyle

Destins contrastés pour les Françaises sur l'eau et le rectangle vert. En voile, catégorie skiff, Sarah Steyaert et Charline Picon (déjà médaillé d'or à Rio et d'argent à Tokyo en planche à voile RS:X) peuvent faire un grand pas vers le podium final sur les trois régates de la journée (à partir de 12h15, annoncées sur France 3), les dernières avant la course pour les médailles jeudi.

En revanche, les Bleues du football pourraient être éliminées dès la phase de poules en cas de défaite contre la Nouvelle-Zélande (21 heures, annoncé sur France 3). A Paris, Anthony Jeanjean devrait enflammer le site de la Concorde en BMX freestyle (13h10, annoncé sur France 2), avec une médaille dans le viseur.

Les trois Français à suivre : Léon Marchand, Maxime Grousset et Marie-Eve Gahié

Trois jours après son premier titre olympique, Léon Marchand pourrait déjà tripler la mise. En lice pour les demi-finale du 200 m papillon et du 200 m brasse lundi soir, le Français est un candidat au titre dans les deux finales, celle du papillon (20h36, annoncé sur France 2) et celle du 200 m brasse (22h15, annoncé sur France 2). L'apothéose de cette prestigieuse soirée de natation devrait être la finale du 100 m nage libre (22h22, annoncé sur France 2), avec une chance de podium pour Maxime Grousset, double médaillé mondial sur la distance et qualifié pour les demies lundi.

Avant la soirée des bassins, la France pourrait briller sur les tatamis. Vice-championne du monde en titre des -70 kg, Marie-Eve Gahié vise un premier podium olympique durant la journée (annoncé sur France 2).

Le programme complet et les finales du jour

Après l'or de Nicolas Gestin, l'équipe de France de canoë-kayak a une nouvelle chance de médaille avec Marjorie Delassus (finale à 17h25, annoncée sur France 2). Les Tricolores ont également de grandes prétentions sur la compétition par équipes de sabre masculin (finale à 19h30, annoncée sur France 2).

Cinq autres équipes de France sont sur le pont pour cette cinquième journée. Les Bleues foulent les terrains de hockey (12h45, annoncé sur France 3), de beach-volley (15 heures annoncé sur France 3) et de basket 3x3 femmes contre l'Espagne (21 heures annoncé sur France 3 ou la chaîne numérique france.tv Paris2024), les hommes ne jouant qu'en handball face à l'Egypte dans un match déterminant (19 heures annoncé sur France 3) et en basket 3x3 masculin face à la Lituanie (22h05).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, dès 9h35

Sur France 3, dès 8h55

Sur France 5, de 12h02 à 13h43 puis de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024 dès 8h50