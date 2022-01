JO 2022 : les athlètes français se préparent à vivre les JO de Pékin sous une bulle sanitaire stricte en faisant "attention à ne pas devenir parano"

Une semaine avant le début des Jeux d’hiver à Pékin, certains sportifs français sont déjà sur place. Le quotidien des athlètes sera forcément chamboulé dans la bulle sanitaire avec des tests quotidiens et des règles draconiennes.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin débuteront vendredi 4 février. Une semaine avant la cérémonie d’ouverture dans la capitale chinoise, les délégations de sportifs commencent à arriver en Chine.

Au moment de boucler sa valise, Quentin Fillon-Maillet se pose déjà plein de questions. Le départ du numéro 1 mondial du biathlon est prévu dimanche et les ennuis vont commencer dès l'entrée dans l'avion. "Entre le moment du vol, l’arrivée sur place et tout le protocole d’entrée sur le village avec le transport, ça va être une journée assez longue, prédit le biathlète. D’ailleurs il faut prendre de l’eau et de la nourriture parce qu’on n’est pas sûr de pouvoir manger pendant cette période."

La Chine a mis en place une bulle beaucoup plus stricte que celle en vigueur cet été pour les Jeux de Tokyo, avec l'ambition de n'avoir aucun contact avec la population. Conséquence : tests PCR quotidiens et interdiction de quitter le périmètre autorisé. "Il va falloir faire attention à ne pas devenir parano", prévient Perrine Laffont. Elle est arrivée jeudi à Pékin et va tenter le doublé en ski de bosses.

"Toute l’énergie va devoir être mise sur les skis, et ne pas en perdre avec ce Covid." Perrine Laffont, championne olympique de ski de bosses à franceinfo

Autant de mesures contraignantes qui auront forcément un impact sur la vie des athlètes en quête de performances. "Par exemple, j’ai pour habitude d’aller skier le matin de la course et là ça risque d’être plus compliqué avec tous les protocoles de sortie du village donc je devrai rester dans le village”, indique Quentin Fillon Maillet.

Ces Jeux seront définitivement à part car jamais un événement sportif n'a été organisé avec des règles aussi drastiques.