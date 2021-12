Le moment était très attendu. Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a dévoilé lundi 13 décembre en conférence de presse, les contours de la cérémonie d'ouverture des Jeux 2024.

"Novateur"

Et les athlètes tricolores n'ont pas patienté très longtemps avant de réagir aux différentes annonces dans l'émission Tout le Sport. "Ça va être dingue, ça va être super. On rend accessible les Jeux à tout le monde", s'est réjoui l'escrimeur Romain Cannone, médaillé d'or aux JO de Tokyo. "Ça va être novateur, magique (...) On va pouvoir être en communion avec tous les sportifs, les spectateurs", s'impatiente Florent Manaudou.

La judokate Amandine Buchard a quant à elle confié avoir éprouvé des frissons à l'idée d'y participer. "J'avais déjà en tête l'idée de faire les Jeux, et ça m'a donné encore plus envie", a confessé la médaillée olympique.