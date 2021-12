Paris 2024 : voici à quoi ressemblera la cérémonie d'ouverture des Jeux, organisée sur la Seine

Novatrice. Universelle. Populaire. Grandiose. Pionnière. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 n'a pas encore eu lieu que déjà, elle appelle aux superlatifs. Les premiers contours de l'événement, dévoilés lundi 13 décembre lors d'une conférence de presse, ne font aucun doute : cette cérémonie s'annonce comme nulle autre auparavant dans l'histoire des Jeux. Le comité d'organisation a axé ce rendez-vous très attendu du 26 juillet 2024 sur l'ouverture, avec la Seine comme décor inattendu et une affluence prévue pour battre tous les records.

• Suivez la conférence de presse de présentation de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 EN DIRECT

Un parcours le long de la Seine

Ceux qui espéraient se ruer sur la billetterie pour avoir leur place au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris vont devoir revoir leurs plans. Ceux qui craignaient de ne pas pouvoir lutter pour obtenir leur précieux sésame aussi. Et tous vont pouvoir se réjouir. Pour la première fois de l'histoire de l'Olympisme, la cérémonie d'ouverture s'est octroyée un permis de sortie de stade. Paris 2024 sera à jamais la première édition des Jeux olympiques à proposer une mise en appétit en plein cœur de la ville-hôte.

Le parcours de 6 kilomètres le long du fleuve parisien se déroulera du Pont d'Austerlitz jusqu'au Pont d'Iéna, pour se conclure avec la Tour Eiffel en arrière-plan, où se tiendra l'allumage de la vasque olympique.

Plan du parcours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. (Paris 2024)

Il verra défiler la majorité des lieux iconiques de la capitale : la Cathédrale Notre-Dame, le Musée du Louvre, la Place de la Concorde, le Jardin des Tuileries ou encore les Invalides, parmi tant d'autres. "Paris 2024 veut magnifier le patrimoine exceptionnel de notre pays et de sa capitale, et provoquer des émotions uniques par la rencontre entre le sport et l’Art, explique l'organisation. La cérémonie sera l’occasion de mettre en valeur nos multiples héritages culturels et de les réinterpréter, autour du sport. Elle révélera au monde le plus beau de la France : son patrimoine, son Histoire, sa créativité et son audace."

Un opéra éphémère au Trocadéro sous le regard de la Tour Eiffel, le clou du spectacle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. (Paris 2024 / Florian Hulleu)

600 000 spectateurs et un accès gratuit

A mise en scène exceptionnelle, opportunité exceptionnelle. Pour les 10 500 athlètes (206 délégations attendues) qui auront décroché leur qualification, c'est une véritable visite guidée du cœur de Paris qui s'offre à eux, à bord de quelques 160 bateaux. Un spectacle auquel le public est plus que convié. Il en sera même un des principaux acteurs.

"Comment faire pour qu’un maximum de gens et en grande partie gratuitement assistent à la cérémonie : voilà le bénéfice fondamental de cette cérémonie. Le point de départ de tout, c’est de savoir si on peut passer de 60 000 personnes qui ont payé des billets chers et qui sont des privilégiés à 600 000 dont l’essentiel aura un accès gratuit", se félicite Thierry Reboul, directeur exécutif de la marque, des événements et des cérémonies de Paris 2024.

Comme le Comité d'organisation de Paris 2024 l'avait déjà avancé ces derniers mois, cette cérémonie sera dans la même optique d'accessibilité que la suite de la compétition avec des accès en tribunes hautes qui seront gratuits. Des billets payants seront mis en vente pour les accès en tribunes basses prochainement.

"Une sonorisation et 80 écrans géants installés tout au long du parcours" permettront à tous les spectateurs de profiter de l'intégralité du spectacle, qui devrait durer plus de trois heures. Des animations et représentations auront aussi lieu sur les ponts iconiques traversés le long du parcours (huit à dix, parmi lesquels le Pont Neuf, le Pont des arts, ou le Pont Alexandre III).

Des représentations sportives auront lieu sur les ponts le long du parcours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. (Paris 2024 / Florian Hulleu)

Première cérémonie hors d'un stade, première cérémonie avec accès gratuits (les billets se vendaient à partir de 31€ pour les JO de Rio en 2016, à partir de 91€ lors de leur mise en vente pour les Jeux de Tokyo), plus grande affluence de l'histoire… Paris 2024 noue son histoire avec celle des Jeux en France, le berceau de l'Olympisme. Cette première mise en bouche fait déjà saliver.