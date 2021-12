DIRECT. JO de Paris 2024 : Tony Estanguet dévoile les contours de la cérémonie d'ouverture en conférence de presse

Ce qu'il faut savoir

Le moment s'annonce grandiose. Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, dévoile lundi 13 décembre en conférence de presse, les contours de la cérémonie d'ouverture des Jeux 2024. Au programme : un défilé de délégations sur la Seine, avec du public le long des berges. Il s'agira de la première cérémonie hors stade de l'histoire de la compétition. Suivez notre direct.

Une cérémonie qui se veut "inoubliable". La cérémonie, qui se tiendra le 26 juillet 2024, "se fera sur des berges sur la Seine en utilisant aussi ces berges et tout ce que la Seine offre comme cadre urbain", a détaillé Emmanuel Macron en juillet dernier. Cet événement, que le chef de l'Etat veut "inoubliable", va "donner une force visuelle, une émotion et même un rythme très différent à la cérémonie".

Un fort enjeu de sécurité. Jean Castex a demandé à Gérald Darmanin de lui faire des propositions concernant la sécurisation des sites des JO 2024 d'ici la fin de l'année pour la cérémonie "et au plus tard en juin 2022 pour l'ensemble des sites et des épreuves", a fait savoir le Premier ministre.

Un enjeu budgétaire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé vendredi à Jean Castex de réaffirmer la garantie entière de l'Etat en cas de dépassement budgétaire du Comité d'organisation des JO de Paris-2024 (Cojo), dans un courrier consulté par l'AFP. Le ministre délégué en charge des comptes publics, Olivier Dussopt, avait laissé poindre vendredi une ambiguïté lors de l'examen à l'Assemblée nationale d'un article du projet de loi de finances (PLF) consacré aux JO de Paris et à cette garantie.