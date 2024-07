La maire de Paris avait promis de nager dans le fleuve parisien pour attester du fait qu'il est désormais possible de s'y baigner. Plusieurs fois repoussée, la baignade a eu lieu mercredi matin, non loin de l'Hôtel de ville.

Après la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, samedi, c'était au tour d'Anne Hidalgo de tenter le grand saut. Accompagnée du patron de Paris 2024, Tony Estanguet, et du préfet d'Ile-de-France, Marc Guillaume, la maire de Paris a plongé et nagé dans la Seine, mercredi 17 juillet, au niveau du pont Marie, dans le centre de Paris. La promesse, annoncée depuis de longs mois, a enfin été tenue, à neuf jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Le plongeon historique a été repoussé à plusieurs reprises en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques sur la capitale depuis de longues semaines et de la tenue des élections législatives anticipées. Mercredi 17 juillet, Anne Hidalgo et Tony Estanguet se sont lancés dans le grand bain. Après quelques minutes dans la Seine, la maire de Paris s'est prononcée sur cet accomplissement.

Dépolluer la Seine, un pilier de la candidature

"Sans les Jeux, on ne l'aurait pas fait (...). Faire en sorte de récupérer le fleuve pour ses habitants, pour s'y baigner... Imaginez, dans un an, un site de baignade ici, une piscine, pour tous ceux qui voudront venir nager. Et on aura trois autres sites de baignade. Nous avons besoin d'adapter nos villes au changement climatique et retrouver le fleuve. Le bord a été une première conquête avec ses voies piétonnes", s'est enthousiasmée Anne Hidalgo.

Mercredi, c'est sous une météo ensoleillée, dans une eau à 20°C et un débit en baisse qu'Anne Hidalgo a pu tenir sa promesse et ainsi soutenir que la Seine est bien baignable. Les organisateurs avaient fait de la dépollution du fleuve un des piliers de la candidature de Paris 2024.