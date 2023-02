Paris 2024 : on a testé pour vous l'achat d'un pack sur-mesure pour les Jeux olympiques

Alors que la billetterie est ouverte depuis le 15 février, les billets fondent comme neige au soleil et déjà 13 sports ne sont plus accessibles à la vente lors de la phase de pack. Franceinfo: sport en a fait l'expérience.

On avait hâte d'être ce mercredi 22 février. Une date devenue clé depuis l'annonce de l'ouverture de notre créneau de 48h pour effectuer nos achats de billets en packs sur-mesure pour assister aux Jeux olympiques de Paris 2024. Comme près de trois millions de personnes, inscrites sur le site officiel, le mail, dévoilant qu'on avait bien été tiré au sort, était très attendu. Notre créneau d'achat débutant à 11h, nous nous connectons sur la plateforme à 11h08.

Un petit délai d'attente est à respecter - pour nous, quatre minutes - pour enfin voir apparaître les billets des sessions restantes. Restantes car une semaine seulement après l'ouverture de la billetterie, treize disciplines — escrime, escalade, breaking, BMX freestyle et racing, skateboard, équitation, cyclisme en piste et sur route, judo, natation artistique, triathlon, et marche — ne sont déjà plus accessibles lors de cette première phase d'achat.

Capture d'écran du site de la billetterie des Jeux de Paris 2024, pour les épreuves d'athlétisme et des billets disponibles entre 170 et 385 euros pour une place, mercredi 22 février 2023. (Capture d'écran Paris 2024)

Et là, chacun sa méthode. Certains font leurs choix par prix, par lieux, par discipline... Nous préférons partir sur notre sélection de rêve.

Un pack proche de 1000 euros

Nous composons donc notre pack idéal : deux places pour le rugby à 7 (160 euros), deux places pour une session d'athlétisme (400 euros) comprenant notamment le tour préliminaire et le premier tour du 100 m femmes, les qualifications du saut en hauteur et trois épreuves du décathlon (100 m, saut en longueur, lancer de poids), ainsi que deux places pour la boxe (300 euros) permettant d'assister aux 16e ou 8e de finales femmes et quarts de finale notamment. Au total, notre panier nous revient à 872, 90 euros. De quoi nous freiner quelques instants dans notre achat.

Capture d'écran du site de la billetterie des Jeux de Paris 2024, avec des prix variant entre 30 euros par place pour le tournoi de foot masculin et 140 euros pour le tournoi de handball féminin, mercredi 22 février 2023. (Capture d'écran Paris 2024)

Par curiosité, on jette un coup d'œil aux sports où des billets dit "accessibles" sont encore disponibles. Pour des tickets oscillant entre 24 et 50 euros, il faut se tourner vers certaines sessions de football, de rugby à sept, de tir à l'arc, de canoë-kayak, de voile, de golf, de lutte, de basket ou encore de taekwondo. Le système d'achat en "temps réel" a pour conséquence que des catégories ou des sports ne soient plus disponibles à certains moments, avant de réapparaître. Il faut donc optimiser son créneau d'achat en se connectant régulièrement à la plateforme. La volonté de pouvoir vivre cette fête populaire est bien présente, mais à quel prix ?

Si plusieurs de nos disciplines préférées n'étaient plus disponibles, notre espoir repose à présent sur la prochaine phase de vente, où près de sept millions de billets seront de nouveau mis en ligne, dans chaque sport "avec des prix abordables", a assuré encore Tony Estanguet, patron de Paris 2024 au micro de RTL, mercredi 22 février. Par ailleurs, seules 80 % des sessions ont été ouvertes lors de cette première phase. Ce qui laisse encore un espoir d'accéder à nos sessions rêvées. Sinon, il faudra se tourner vers l'unique site de revente, disponible en fin d'année et géré par Paris 2024, qui permettra de s'offrir une nouvelle opportunité d'acheter des places, au prix d'achat.