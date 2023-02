Paris 2024 : quatre questions sur l'ouverture de la billetterie pour les Jeux olympiques à partir de mercredi

Pour les heureux élus tirés au sort, les premières ventes des billets débutent ce mercredi.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et les plus chanceux peuvent déjà acheter les précieux sésames. Deux semaines après la clôture des inscriptions pour le tirage au sort, trois millions de tickets sont mis à disposition à partir de mercredi 15 février. Parmi les trois millions de candidats tirés au sort, certains vont pouvoir acheter leur pack d'au moins trois billets. Franceinfo: sport vous résume en quatre questions l'essentiel de cette première procédure de vente, à 17 mois du début des JO.

Combien de billets mis en vente ?

Au total, près de 10 millions de billets seront mis à la vente pour les JO. Mais pour la première phase de vente, entre le 15 février et le 15 mars, ce sont trois millions de tickets qui vont être mis à disposition. Lors de cette première phase, il est uniquement possible d'acheter des places en "packs sur mesure". Les heureux élus sont prévenus deux jours à l'avance et disposent d'un créneau de 48 heures pour composer leur "pack". Ces packs vous permettront de choisir au moins trois disciplines différentes sur les 32 sports disponibles, selon les préférences de chacun, et sous réserve des disponibilités.

Combien d'acheteurs potentiels ?

Pour la première phase d'inscription, achevée le 31 janvier, près de trois millions de candidats sont inscrits. Mais tous les candidats ne pourront pas accéder à la vente, car seuls les heureux élus tirés au sort pourront y accéder. "On ne peut pas encore savoir combien de personnes pourront bénéficier de cette première phase, car cela dépend des comportements d'achat des premiers acheteurs", décrypte-t-on à Paris 2024.

Combien de tickets par compte ?

Chaque tiré au sort pourra composer son pack de billets, avec au minimum trois billets à acheter et 30 au maximum par compte et six billets maximum par session. Vous pouvez ainsi constituer plusieurs packs selon vos disciplines favorites qui sont d'ores et déjà connues. Les packs seront 100 % digitaux et nominatifs, mais le nom du détenteur sera toutefois modifiable.

Quelles chances d'acheter un billet si vous n'êtes pas tirés au sort ?

Si vous n'avez pas été tirés au sort dans les prochains jours, pas d'inquiétude. Car les créneaux d'achats de cette première phase sont ouverts jusqu'au 15 mars. La bonne nouvelle peut donc intervenir à tout moment. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez retenter votre chance lors de la phase de vente des billets à l'unité, sous les mêmes modalités. Celle-ci démarrera le 11 mai. En cas d'échec, une troisième phase celle de la billetterie pour les épreuves et les deux cérémonies des Jeux paralympiques aura lieu à l'automne 2023, sans tirage au sort. Enfin, une dernière phase de vente avec les derniers billets olympiques encore disponibles sera accessible "a priori fin 2023".