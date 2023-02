Paris 2024 : prix trop élevés, choix contraint... La billetterie des Jeux olympiques fait grincer des dents les chanceux tirés au sort

La billetterie des Jeux olympiques, ouverte depuis mercredi 15 février, a rencontré un véritable succès, si bien que de nombreux élus, tirés au sort pour acheter des places, sont mécontents en raison notamment des disciplines restantes et des tarifs élevés.

Une semaine après l’ouverture de la première phase de vente de la billetterie "des packs sur-mesure" des Jeux olympiques de Paris 2024, celle-ci est déjà victime de son succès. "En une semaine, c'est parti très fort. En quelques jours, les gens se sont rués sur les places. Sept sports sont déjà complets, qui sont plutôt des nouveaux sports. On est ravi", s’est réjoui Tony Estanguet, au micro de RTL, mercredi 22 février.

Le chiffre des disciplines sans plus aucune place à la vente est même monté jusqu'à 13 dans la matinée : escrime, escalade, breaking, BMX freestyle et racing, skateboard, équitation, cyclisme en piste et sur route, judo, natation artistique, triathlon, et marche. "Tous ces sports seront de nouveau disponibles lors de la prochaine phase de vente", rassure-t-on à Paris 2024. Reste que lors de cette première mise en vente, nombreux sont ceux qui, pêle-mêle, regrettent des prix trop élevés, des choix réduits et un système de trois packs contraignant.

Un choix rapidement restreint

Si le fort succès ravit l'organisation, il crispe les chanceux tirés au sort ces derniers jours. "J’ai regardé en priorité les sports olympiques par excellence qui m'intéressaient, il n'y avait plus rien", témoigne Thierry qui a été tiré au sort le 18 février, soit trois jours après le début de la vente, et qui disposait d'un créneau de 48 heures pour effectuer ses choix.

Thierry a donc été obligé de se rabattre sur les sports restants : "Je me suis tourné vers des disciplines auxquelles je ne pensais pas aller, comme l'haltérophilie", explique celui qui rêvait d'assister à la natation artistique ou à l'escrime avec ses deux filles.

Des prix jugés trop élevés

Mais, les prix des disciplines disponibles à la vente étant trop élevés pour lui, ce Breton a préféré décliner, "dégoûté et écœuré" par le montant de son panier qui dépassait les 600€ pour seulement une discipline. Et dans ce système de packs, il était obligé d'acheter des packs dans deux autres sports, ce qui aurait fait grimper la note.

Il n'est pas le seul à avoir renoncé. Tiré au sport le 21 février, Louis rêvait d'assister à cet événement tant attendu en France. Il avait coché depuis de longues dates le judo, l'escrime et l'athlétisme, mais "par manque de places ou de moyens, je n'ai pris aucun billet".

Un constat partagé par Marilou, qui visait la natation, le judo, la gymnastique et l'athlétisme : "Comme tout le monde, on a très vite déchanté face aux prix. Je ne pensais pas qu’après seulement cinq jours, il ne resterait plus que des places dans les catégories A et B. On avait envie de participer sans mettre des mille et des cents. Au final nous n’avons rien pris, sinon on s'en sortait pour 2 500 euros minimum", peste cette Normande. Comme Louis, elle regrette les promesses de "JO (qui) devaient être populaires et ouverts à tous" comme l'avait annoncé Tony Estanguet, mais finalement "c'est un rêve de gosse brisé", conclut quant à lui l'étudiant.

"On ne peut même pas accéder à ses propres JO en France, parce qu’il y a très peu de billets à tarifs bas. Ce sont des JO de Paris élitistes." Thierry, tiré au sort à franceinfo: sports

Fan absolue d'athlétisme et de gymnastique, Charlotte "a été plutôt déçue" lorsqu'elle a accédé à la billetterie : "Dans les sports qu'on veut, les prix sont délirants", regrette-t-elle. Mère de deux enfants, elle a quand même acheté des billets en s'orientant vers des sessions aux tarifs plus abordables tel le badminton, le water-polo et le tir à l'arc. A Paris 2024, on reconnaît que "logiquement, et selon le principe du tirage au sort, les billets les plus accessibles sont partis les premiers".

Malgré la frustration exprimée sur les réseaux sociaux, le patron du Comité d'organisation des Jeux reste positif, rappelant "qu'un million de billets sont vendus à 24 euros, et 50 % sont des places à moins de 50 euros. Il reste des places à 24 euros dans tous les sports : en voile, en golf, en rugby, en foot... Mais peut-être que demain il n'y en aura plus. Sur une quinzaine de disciplines, il reste des places à prix abordables, en dessous de 50 euros". Mais face à leur ordinateur, tous les participants ne trouvent pas d'écho à ses paroles : "Quand on a le nez dedans, c'est du mensonge", s'énerve Thierry qui, à chaud, lance : "Ça ne donne même pas envie de les regarder".

Le système des trois packs peut rebuter

Mais tous n'ont pas vécu une mauvaise expérience sur le site de la billetterie. Pierre-Henri, tiré au sort le 20 février, ne se déclare pas "dans la lignée des mécontents". Le Nantais est "globalement satisfait" car "c'est un rêve d'enfant auquel je vais participer". Bien qu'il soit satisfait de ses choix, il a dû néanmoins prendre en dernier recours le football sur son troisième pack. "Il y a un petit coté déceptif mais ça reste quand même une vraie satisfaction de pouvoir faire partie des heureux élus", nuance-t-il. Au total, il a dû casser sa tirelire en dépensant 1 400 euros pour 24 tickets.

Cette première session s'arrête le 15 mars, voire avant si tous les billets trouvent preneurs. Sept millions de tickets seront disponibles lors de la phase suivante, celle de la vente des billets à l'unité, avec une phase d'inscription qui s'ouvrira le 15 mars et s'achèvera le 20 avril, pour un début d'achats le 11 mai "avec des prix abordables", précise Tony Estanguet. S'ajouteront alors aux places pour tous les sports, celles pour les cérémonies, ainsi que pour les phases finales des épreuves les plus courtisées. Et derrière, pour tous, un unique site de revente sera disponible en fin d'année, géré par Paris 2024, et qui permettra de s'offrir une nouvelle opportunité d'acheter des places, au prix d'achat. La dernière occasion de trouver les précieux sésames tant rêvés.