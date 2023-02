Paris 2024 : après l’ouverture de la phase de vente par packs, les billets pour l’escalade, l’escrime, le triathlon et le BMX tous vendus en moins de trois jours

Les premières ventes de billets pour les prochains Jeux olympiques ont débuté, mercredi, et se poursuivent jusqu'au 15 mars. Une nouvelle phase de vente à l'unité aura lieu en mai pour toutes les disciplines.

Trois petits jours et puis s'en vont. Les billets mis en vente lors de la première phase d'achat par packs pour les épreuves de triathlon, escrime, escalade et BMX (racing et freestyle) des prochains Jeux olympiques, ont tous été vendus, a appris franceinfo: sport, vendredi 17 février, auprès de l'organisation de Paris 2024. Ouverte depuis le mercredi 15 février, la billetterie de la quinzaine olympique (26 juillet-11 août 2024) propose actuellement des packs de billets aux candidats tirés au sort parmi les trois millions d'inscrits.

Cette première phase de vente, qui doit durer jusqu'au 15 mars prochain et durant laquelle trois millions de sésames sont mis à disposition, permet aux heureux élus de choisir un pack de trois billets minimum (et 30 au maximum) pour au moins trois disciplines différentes sur les 32 sports disponibles.

Une nouvelle chance avec les billets à l'unité en mai

Certains, préalablement inscrits au tirage au sort, ont d'ailleurs reçu leur mail dès lundi les invitant à se connecter mercredi pour pouvoir acheter les premiers sésames tant attendus. Les heureux élus sont en effet prévenus 48h à l'avance de leur créneau d'achat, et bénéficient d'un nouveau de 48h pendant lequel ils peuvent choisir de composer leur pack de billets.

Les spectateurs non tirés au sort qui souhaitent néanmoins assister à ces épreuves ont toujours un espoir, lors de la prochaine session, en mai. La billetterie sera de nouveau alimentée pour les sports "sold out", à l'occasion de la phase de vente de billets à l'unité. Au total, près de 10 millions de places seront mis à la vente pour les JO de Paris.