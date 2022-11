Paris 2024 : inscription, créneaux d'achat, site de revente... Comment obtenir des places pour les Jeux olympiques

La première phase d'inscription à la billetterie des Jeux de Paris s'ouvrira jeudi 1er décembre pour une période de deux mois, avant un tirage au sort qui permettra l'achat de places.

C'est un sésame qui va devenir très recherché. Pour obtenir des places pour assister aux Jeux olympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août), la rigueur sera de mise. Au total, près de 10 millions de billets seront mis en vente pour les JO et 3,4 millions pour les Paralympiques. Dans l'objectif de rendre ces Jeux accessibles à tous, un million de billets seront vendus 24 euros l'unité, et près de la moitié des billets grand public le seront à moins de 50 euros.

Trois nouveautés ont été apportées à la billetterie de Paris 2024 en comparaison aux précédentes éditions. D'abord, les spectateurs pourront réaliser eux-mêmes des packs sur mesure selon leurs envies, un système de tirage au sort permettra d'accéder à l'unique plateforme d'achat et enfin, la vente sera mondiale, sans la traditionnelle préférence nationale. Alors, comment faire partie des heureux lauréats ? Franceinfo: sport vous explique la marche à suivre.

Une vente en trois temps

La vente des billets sera répartie en trois phases, la première étant pour les packs "sur mesure", un achat groupé pour plusieurs disciplines. Ces packs vous permettront de choisir au moins trois disciplines différentes sur les 32 sports disponibles, selon les préférences de chacun et sous réserve des disponibilités. A noter toutefois qu'il n'y aura pas de ticket disponible pour le surf à Tahiti. Après une inscription entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023, la période d'achat se déroulera entre le 13 février et le 15 mars 2023, pour ceux tirés au sort.

La deuxième phase aura lieu courant mai 2023 et concernera les billets à l'unité, sous les mêmes modalités. Lors de cette vente, toutes les sessions seront disponibles, ainsi que les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques. Les quais bas de la Seine seront disponibles à partir de 90 euros, alors que les quais hauts seront en accès gratuit (des discussions sont encore en cours entre le Comité d'organisation et les autorités).

La troisième phase sera celle de la billetterie pour les épreuves et les deux cérémonies des Jeux paralympiques, et aura lieu à l'automne 2023, sans tirage au sort. Enfin, une dernière phase de vente avec les derniers billets olympiques encore disponibles sera accessible "a priori fin 2023", glissent les équipes de Paris 2024 et là encore, sans tirage au sort.

Que la chance soit avec vous

Pour obtenir des places pour les JO, tout commence donc par une inscription sur le site officiel de Paris 2024. Par le biais de son adresse email, cette inscription, possible à partir du 1er décembre jusqu'au 31 janvier 2023, est un passage obligé pour espérer acheter des places. "Espérer", car une fois inscrit, votre destin ne sera plus entre vos mains. Vous devrez avoir la chance à vos côtés pour être tiré au sort et ainsi accéder à l'unique plateforme d'achat, sur le site officiel de la billetterie de Paris 2024. Avec ce système, le Cojop espère répartir et fluidifier l'accès à la billetterie, pour ainsi éviter la "congestion et la déception".

Un système d'inscription et de tirage au sort a été mis en place pour l'achat des billets des Jeux olympiques de Paris 2024. (Capture d'écran Paris 2024)

Si vous êtes tiré au sort, un créneau d'achat de 48 heures vous sera alors fixé. Vous en serez prévenu 48 heures à l'avance, avec plusieurs relances par mail. Dans ce laps de temps, vous pourrez vous connecter autant de fois que vous le souhaitez et ainsi composer vos packs sur mesure pour vous et vos proches. Enfin, même en cas d'obtention du précieux sésame lors de la première vague d'achat, il sera possible de s'inscrire pour la deuxième en mai 2023, qui sera également affublée d'un tirage au sort. Pour cela, il suffira de cocher la case prévue à cet effet lors de votre inscription.

Jusqu'à 30 billets par compte

Si vous faites partie des heureux élus, vous pourrez acheter des places pour vos amis et votre famille afin de vivre l'événement ensemble. Il sera ainsi possible d'acheter 30 billets au maximum par compte, et six billets maximum par session. Vous pourrez ainsi constituer plusieurs packs dans la limite des 30 billets par compte. Ceux-ci seront 100 % digitaux et nominatifs, mais le nom du détenteur sera toutefois modifiable.

A noter que tous les sports seront disponibles à l'achat lors de la première phase de vente, le calendrier étant déjà connu, mais pas tous les grands rendez-vous. En effet, les billets pour assister aux finales du 100 m en athlétisme et en natation, celles de handball, de basket, de badminton ou encore de boxe et de tennis ne seront pas en vente lors de cette première phase, tout comme les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO. Pour ces billets, il faudra attendre la deuxième phase d'achat, celle des billets à l'unité, là encore soumise à un tirage au sort.

La première phase de vente concernera l'achat de packs sur-mesure, avant la vente des billets à l'unité au printemps 2023. (Capture d'écran Paris 2024)

Des billets pour les personnes en situation de handicap (PSH) seront également proposés sur le site de la billetterie pour chaque phase de vente avec des places accessibles pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et des places adaptées pour les personnes en fauteuil roulant (PFR). Pour chaque place sélectionnée, il vous sera possible d'y ajouter un billet accompagnateur.

Le petit avantage du club Paris 2024

Les membres du club Paris 2024 partiront avec un petit avantage. Pour les comptes tirés au sort et membres du club, ceux-ci auront accès en avant-première aux créneaux d'achat dès le 15 février. Les premiers tirés au sort seront ainsi prévenus à partir du 13 février. Jusqu'au 18 février, seuls ces membres du club tirés au sort auront accès à la plateforme d'achat, selon leurs créneaux de 48 heures attribués.

Ils seront ainsi les premiers à pouvoir acheter des places, ce qui leur laissera toutes les possibilités pour réaliser leurs packs. Les créneaux pour le reste du grand public commenceront dès le 19 février, et ce jusqu'au 15 mars.

Si vous n'êtes pas tirés au sort, tout n'est pas perdu

Vous êtes repartis bredouille à l'issue des deux phases de vente ? Pas de panique, vous avez encore quelques chances de pouvoir assister aux Jeux olympiques. Vous pouvez d'abord vous rapprocher de votre collectivité territoriale. Un million de places leur sont réservées sur l'ensemble du territoire, avec une tarification spécifique qui concernera certains billets. Toutefois, ces places seront notamment vendues aux bénévoles du sport, aux personnels de l'éducation, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap.

Une ultime phase de vente, sans tirage au sort, sera accessible fin 2023 avec les derniers billets olympiques non vendus. Certes, le choix sera limité mais encore possible. Dernière chance : une plateforme officielle de revente, gérée par Paris 2024 uniquement. Aucune date de lancement n'a pour le moment été annoncée mais elle devrait voir le jour courant 2024. Grâce à la digitalisation des billets, le nom du détenteur sera modifiable.