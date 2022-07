Paris 2024 : prix des places, calendrier… Découvrez tous les détails de la billetterie des Jeux olympiques et paralympiques

A deux ans de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, on en sait plus sur l'organisation de la compétition. Même si le calendrier des compétitions, désormais entièrement ficelé, a été évoqué, le comité d'organisation des Jeux s'est surtout attardé sur les modalités de billetterie. Au total, près de 10 millions de billets seront mis en vente, souligne Paris 2024. Franceinfo: sport vous en dit plus.

Des tarifs de 24 à 950 euros

Si les recettes liées à la billetterie pèsent "un tiers du budget" total des Jeux, les organisateurs revendiquent des prix plutôt accessibles. Un plancher de 24 euros sera fixé pour toutes les disciplines. La grille tarifaire sera entièrement dévoilée en décembre, mais il est déjà acquis qu'elle s'étendra jusqu'à 950 euros. "Ce plafond représente seulement 0,5% des billets en vente", précise le comité. Il sera en vigueur pour les épreuves les plus convoitées, comme les finales du 100 mètres en athlétisme ou en natation. Pour ces moments phares, des places seront en vente à partir de 120 euros.

"Un tiers des places vendues pour les finales aura une valeur inférieure ou égale à 200 euros", précisent les organisateurs. Les prix démarreront, par exemple, à 90 euros pour les finales de judo au Grand Palais. Pour l'ensemble des compétitions, la moitié des sésames proposée ne dépassera pas 100 euros.

Des packs "sur mesure"

Pour les personnes intéressérs par plusieurs sports, l'organisation prévoit la mise en vente de packs. Ceux-ci pourront être constitués "sur mesure", avec au moins trois disciplines et un prix minimum de 72 euros.

Le concept est aguicheur sur le papier, mais il faudra redoubler d'ingéniosité pour trouver la bonne formule en tenant compte de certains aléas.

Des inscriptions en ligne à partir du 1er décembre 2022

Les inscriptions pour les packs débuteront le 1er décembre 2022 et s'étendront jusqu'au 31 janvier 2023. Par la suite, un brin de chance sera requis, puisqu'un tirage au sort désignera ceux qui pourront passer à l'étape suivante : ils auront alors accès à une plateforme pour former leurs packs en février 2023. Mais attention, il faudra composer avec les disponibilités, limitées.

Concernant les billets individuels, la mise en vente débutera au mois de mai 2023 pour les Jeux olympiques, et à l'automne 2023 pour les Jeux paralympiques. Les derniers billets seront vendus à la fin de l'année 2023.