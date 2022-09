Paris 2024 : comment maximiser ses chances d'obtenir des places pour les Jeux olympiques et paralympiques ?

Comment obtenir des places pour venir assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août) ? Cette question, de plus en plus de Français l'ont à l'esprit, à mesure que l'événement se rapproche. Au total, près de 10 millions de billets seront mis en vente pour les JO et 3,4 millions pour les Paralympiques. Comment faire partie des heureux élus ? Franceinfo: sport vous donne quelques astuces.

Avoir les dates bien en tête...

Place à vos pense-bêtes et à vos calendriers ! La vente des billets sera répartie en trois phases. D'abord avec les inscriptions pour les packs "sur-mesures", comprenez un achat groupé pour plusieurs disciplines. Celles-ci débuteront le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023. Une fois inscrit, vous devrez ensuite avoir la chance à vos côtés pour être tiré au sort et ainsi accéder à la plateforme d'achat, sur le site officiel de la billetterie de Paris 2024.

Le tirage au sort est une volonté du comité d'organisation afin de "fluidifier l'accès à la billetterie" et "d'étaler les volumes", a justifié la directrice billetterie de Paris 2024, Capucine Bernet, lors d'une conférence de presse mardi 20 septembre 2022. Les packs permettront de choisir au moins trois disciplines différentes sur les 32 sports disponibles, selon les préférences de chacun et sous réserve des disponibilités. A noter toutefois qu'il n'y aura pas de ticket disponible pour le surf à Tahiti.

... et ne plus lâcher ses mails

Si vous êtes tirés au sort, un créneau d'achat de 48 heures vous sera alors fixé. Vous en serez prévenus 48 heures à l'avance, avec "plusieurs relances", s'engage Capucine Bernet. Ces mêmes modalités seront renouvelées pour la deuxième phase de vente, en mai 2023, pour les billets à l'unité. Lors de cette vente, il sera également possible d'acheter des billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques. Les quais bas de la Seine seront disponibles à partir de 90 euros, alors que les quais hauts seront en accès gratuit (des discussions sont encore en cours à ce sujet au sein du Comité d'organisation). Les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux paralympiques seront, eux, en vente à l'automne 2023.

La dernière session de ventes s'effectuera en fin d'année 2023 avec des billets en temps réel. Les dates ne sont pour l'heure pas déterminées, tout comme le nombre maximum de billets achetés par compte. Le Comité d'organisation devrait le préciser dans quelques semaines. Enfin, toute personne peut s'inscrire aux deux phases de tirage au sort, même en cas d'obtention du précieux sésame lors de la première vague d'achat.

Faire partie du club Paris 2024

Mais surtout, la meilleure carte à jouer est celle du club Paris 2024, car ses membres partiront avec un avantage. Ces créneaux d'achat seront ouverts dès le 15 février pour les membres du club Paris 2024. Jusqu'au 18 février, seuls ses membres tirés au sort auront accès à la plateforme d'achat, selon leurs créneaux de 48 heures attribués. Les créneaux pour le reste du grand public commenceront dès le 19 février, et ce pour "plusieurs semaines", la date de fin n'ayant pas encore été communiquée.

Se rapprocher de sa collectivité territoriale

Toujours sans le moindre billet ? Vous n'avez pas dit votre dernier mot ! Autre moyen pour se procurer des places : se rapprocher de sa collectivité territoriale. Un million de places leur seront réservées sur l'ensemble du territoire, avec une tarification spécifique qui concernera certains billets. Ces places seront notamment vendues pour les bénévoles du sport, le milieu de l'éducation, ainsi que pour les personnes en situation de handicap.

Ne pas paniquer, la revente est possible

Même si toutes ces méthodes échouent, il reste de l'espoir. Une plateforme officielle de revente sera également disponible pour les acheteurs. Le nom sur les places pourra donc être modifié en cas de changement du détenteur de billet. Pour rappel, ces derniers seront 100 % dématérialisés, et nominatifs.