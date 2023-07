Paris 2024 : LVMH officialise son partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques

Le partenariat entre le groupe de luxe et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a été annoncé lundi 24 juillet.

LVMH officialise son partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a appris lundi 24 juillet franceinfo auprès du groupe de luxe. Le partenariat a été rendu public ce lundi au Grand Palais Ephémère, près de la Tour Eiffel, à Paris.

>>> Paris 2024 : privilèges, aides aux athlètes, partenariats précieux…. Dans les coulisses du dispositif "Gagner en France" à J-500

Le numéro 1 du CAC 40 a mis du temps à officialiser ce partenariat qui lui coûte 150 millions d'euros d'après des estimations non démenties par le groupe. LVMH rejoint les partenaires dits premium, les plus gros, à savoir : Sanofi, Carrefour, EDF, Orange et BPCE. Le groupe de luxe devient ainsi le sixième et dernier partenaire de premier rang. Selon franceinfo, les termes du contrat ont été négociés, soignés, justifiant le délai avant l'annonce : "On ne voulait pas juste signer un chèque", explique-t-on chez LVMH.

S'associer à un événement sportif de cette ampleur - qui plus est français - est une première pour le groupe qui réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. LVMH dit vouloir mettre en avant le savoir-faire de ses marques : "Ce rapprochement inédit permettra aux artisans du Groupe d'apporter leur expérience et leur créativité [...] à l'organisation de cette célébration du sport de haut niveau à nulle autre pareille", détaille le communiqué du groupe.

De la visibilité pour Dior et Louis Vuitton

Le joaillier Chaumet, par exemple, situé place Vendôme, va concevoir les médailles olympiques et paralympiques. La marque Moët Hennessy servira ses vins et spiritueux dans les espaces festifs et les loges des JO. Séphora, qui fait aussi partie du groupe LVMH, sera associé au parcours de la flamme olympique car ces magasins sont présents sur tout le territoire national.

>>> Paris 2024 : slip flambé, colombes brûlées, visite des fonds marins... Le parcours de la flamme olympique, entre couacs et histoires insolites

D'autres marques seront mises en avant comme Dior et Louis Vuitton, noms phares du groupe, qui seront donc également visibles ; il est question de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur la Seine et qui sera regardée par plusieurs milliards de téléspectateurs, sans plus de précisions pour le moment. LVMH espère ainsi démocratiser son image et la populariser.

À noter que le groupe Total - qui souhaitait initialement faire partie des partenaires des JO - a finalement renoncé. En 2019, après une rencontre entre le PDG du groupe pétrolier Patrick Pouyanné et la maire de Paris Anne Hidalgo, Total a préféré renoncer à son projet.