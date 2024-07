Paris 2024 : "Depuis trois semaines, il n'y a pas de Parisiens et les touristes attendent pour venir", constate un restaurateur

"Depuis trois semaines, il n'y a pas de Parisiens, les gens ne rentrent pas à Paris et les touristes attendent pour venir", déplore dimanche 21 juillet sur franceinfo Alain Fontaine, président de l’Association française des maîtres restaurateurs. Zones grises, zones rouges, à cinq jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, les restrictions de circulation pèsent sur certains restaurateurs, selon le patron du restaurant Le Mesturet, situé dans le centre de la capitale.

"Sur les sites interdits à la circulation, on est à -60%, certains -80% et pour l'ensemble c'est entre -20% et -30%" de fréquentation, précise le restaurateur. "Le centre de Paris est très touché depuis maintenant trois semaines", résume-t-il. En cause selon lui, "les touristes habituels ne viennent pas à Paris et ceux qui vont venir pour les JO arrivent doucement". D'où ce "trou d'air massif" pour les restaurateurs, d'autant que bon nombre "n'avaient pas mis leur personnel en congés", souligne Alain Fontaine. "L'excédent de chiffre d'affaires qu'on avait pensé avoir, on ne l'aura pas, voire pire pour certains, ça va être très dur", pointe-t-il. "C'est un peu ubuesque ce qu'on est en train de vivre", poursuit le restaurateur, parlant d'un "effet boomerang avant la fête".

"On est dans une situation un peu comme celle qu'on a connue pendant le Covid, mais avec nos établissements ouverts." Alain Fontaine, président de l'Association des maîtres restaurateurs sur franceinfo

Mais le président de l’Association française des maîtres restaurateurs reste persuadé que les touristes vont à présent affluer dans la capitale. "Je ne peux pas penser que les touristes ne viennent pas. Les Jeux olympiques, c'est l'une des plus grandes fêtes au monde. Ça se passe à Paris, ce sont des Jeux olympiques exceptionnels, on le sait, avec une ouverture sur la Seine donc je crois vraiment que les touristes vont arriver", assure-t-il.