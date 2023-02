Paris 2024 : Anne Hidalgo ne "souhaite" pas d'athlètes russes "tant qu'il y a la guerre" en Ukraine

La maire socialiste de Paris était l'invitée du 8h30 franceinfo ce mardi.

"Pas tant qu'il y a la guerre". À plus d'un an des Jeux olympiques et paralympiques en France, la maire de Paris Anne Hidalgo se dit opposée à la présence de sportifs russes en Ukraine, a-t-elle précisé mardi 7 février en direct sur franceinfo.

Interrogée par Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle, Anne Hidalgo a indiqué que "si la décision revient au CIO", elle ne "souhaite pas" d'athlètes russes aux JO de Paris 2024. "Tant qu'il y a cette guerre, cette agression russe sur l'Ukraine, ce n'est pas envisageable de défiler comme si de rien n'était, d'avoir une délégation qui vienne à Paris, alors que les bombes continueraient à pleuvoir sur l'Ukraine" a-t-elle indiqué sur franceinfo.

"On ne va pas faire défiler un pays qui est en train d'en agresser un autre"

Lors d'un précédent entretien fin janvier, la maire de la ville-hôte s'était dite favorable à leur participation "sous une bannière neutre" afin de ne pas "priver les athlètes de leur compétition", un compromis qu'elle juge désormais "indécent".

"En fait, [une bannière neutre], ça n'existe pas vraiment parce qu'il y a parfois des athlètes qui sont des dissidents. Ceux-ci défilent et concourent sous la bannière des réfugiés. La bannière neutre était un sujet de dopage et c'était le choix qu'ils avaient fait. Je ne suis pas favorable à cette option-là. Je trouverai cela totalement indécent. [...] En tout cas, on ne va pas faire défiler un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si cela n'existait pas. Donc, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une délégation russe aux JO de Paris a fortiori évidemment si la guerre a encore lieu, ce que je ne souhaite pas", a-t-elle expliqué.

Enfin, si le comité international olympique (CIO) autorise la présence d'un drapeau russe lors des épreuves, Anne Hidalgo assure qu'elle ne sera "pas d'accord avec cette position-là". "Je m'exprimerai avant, car il nous reste encore un peu de temps avant d'en décider", a-t-elle conclu.