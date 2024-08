JO de Los Angeles : salle des Lakers, campus d'UCLA… Découvrez cinq sites mythiques qui accueilleront les épreuves en 2028

Après le succès des Jeux olympiques de Paris, et avant que ne commencent les Jeux paralympiques, les esprits sont déjà tournés vers les prochains JO, à Los Angeles en 2028. Les organisateurs ont déjà dévoilé le nom de certains sites retenus, qui seront bien éloignés des paysages des JO de Paris, sur la place de la Concorde, aux Invalides ou encore au Château de Versailles. Mais il s'agira tout de même de lieux hautement symboliques pour les amateurs de sport américain.

Le stade historique du Coliseum

Les États-Unis, et plus particulièrement Los Angeles, sont habitués aux Jeux olympiques. La ville californienne les a déjà accueillis deux fois, en 1932 et en 1984. À chaque fois, le Coliseum a été utilisé, et il le sera une troisième fois en 2028. Construit en 1923 en hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, c'est le plus grand stade de la ville, avec une capacité de plus de 77 000 places, et l'un des plus mythiques aux États-Unis.

En temps normal, il reçoit l'équipe universitaire de football américain des USC Trojans. Pour les prochains Jeux, il accueillera les épreuves d'athlétisme, le sport roi des JO, et servira aussi pour la cérémonie d'ouverture et de clôture, tout comme le SoFi Stadium. Le Coliseum va donc devenir le seul stade à accueillir des compétitions d'athlétisme lors de trois éditions de Jeux olympiques.

The only stadium in history to host Track and Field competitions in three Olympic Games. See you soon, @LA28 🎉 pic.twitter.com/9nm2Osoqca — Los Angeles Memorial Coliseum (@lacoliseum) June 21, 2024

Le SoFi Stadium, enceinte ultramoderne transformée en piscine olympique

Le SoFi Stadium, avec son toit géant et ses allures futuristes, est très récent puisqu'il a été inauguré en 2020, et affiche un coût de construction de près de 5 milliards de dollars. Les Los Angeles Rams et les Los Angeles Chargers, deux franchises de NFL (football américain), y résident à l'année. Le stade a aussi accueilli l'édition 2022 du Super Bowl, remporté "à domicile" par les Rams. Pour les Jeux olympiques de 2028, les Américains ont prévu de transformer ce stade en piscine olympique ultramoderne. Avec ses 38 000 places, il est présenté comme le plus grand site de natation de l'histoire des Jeux olympiques.

A glimpse into the future 🏊‍♂️👀



For @LA28 we will become the largest swimming venue in Olympic history. #LA28 pic.twitter.com/qtyZixGqtD — SoFi Stadium (@SoFiStadium) June 21, 2024

Crypto.com Arena, la salle des Lakers

Anciennement Staples Center, la Crypto.com Arena accueillera notamment les épreuves de gymnastique et de trampoline. Cette salle mythique de près de 20 000 places est connue dans le monde entier pour abriter les matchs des Los Angeles Lakers, la deuxième franchise la plus titrée de la NBA derrière les Boston Celtics, et où joue actuellement la mégastar Lebron James. La Crypto.com Arena est également le domicile des Sparks, franchise de WNBA (l'équivalent de la NBA chez les femmes), et de la franchise de hockey sur glace des Kings. Plus de 250 événements y ont lieu chaque année environ avec également des concerts, de la boxe, ou encore du tennis.

L'Intuit Dome, nouvelle salle des Clippers

Les basketteurs et les basketteuses qui participeront aux prochains JO auront la chance de fouler le même parquet que les Los Angeles Clippers, celui de l'Intuit Dome. Cette toute nouvelle salle omnisports sera utilisée par l'autre franchise NBA de la Cité des anges à partir d'octobre, après plusieurs années de rénovation. Avec ses 18 000 places, l'Intuit Dome n'est pas la plus grande salle de basket des États-Unis, mais elle possède un écran géant circulaire unique au monde.

A look at Intuit Dome from the top row. pic.twitter.com/dgzFplzsSy — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 16, 2024

Le campus d’UCLA, futur village olympique

Contrairement aux Jeux de Paris et son village olympique, Los Angeles a annoncé qu'aucune infrastructure ne serait construite pour l'événement. La ville compte utiliser des sites déjà existants uniquement. Pour loger les athlètes, il a donc été décidé d'utiliser le campus d'UCLA, prestigieuse université reconnue pour la recherche et l'éducation. Reste à savoir si les repas servis feront polémique comme ils l'ont fait au village olympique français…