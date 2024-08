Dates, ordre des épreuves, cantine... Cinq choses étonnantes à savoir sur les Jeux de Los Angeles en 2028

Vous êtes devenu incollable sur les Jeux de Paris, vous connaissez par cœur les épreuves du pentathlon moderne et les subtilités des sauts carpés à la gymnastique n'ont désormais plus de secrets pour vous. Les JO 2024 se terminent, dimanche 11 août, et vous savez que vous allez oublier tout cela avant de le redécouvrir dans quatre ans. Histoire que vous vous prépariez psychologiquement, voici les principaux changements d'ores et déjà prévus pour les Jeux de Los Angeles, qui se dérouleront en juillet 2028.

Une quinzaine plus tôt que d'habitude

Vous avez l'habitude des JO à cheval entre juillet et août ? Les Jeux de Paris ont débuté le 26 juillet, ceux de Tokyo le 23 juillet 2021, ceux de Rio le 5 août 2016 ou encore ceux de Londres le 27 juillet 2012. Mais en 2028, Los Angeles va lancer ses Jeux dès le 14 juillet et la quinzaine olympique sera bouclée avant le début du mois d'août (le 30 juillet).

L'athlétisme en première semaine, la natation en seconde

Pour des raisons d'organisation, l'athlétisme a été programmé en première semaine, la natation arrivera donc ensuite. "L'athlétisme est notre événement phare. Nous allons donc commencer en fanfare", s'est justifié le patron du comité d'organisation californien, Casey Wasserman, cité par Associated Press (AP). "Un changement de calendrier visionnaire", s'est gargarisé Sebastian Coe, patron de la Fédération internationale d'athlétisme, sur le site de l'organisme. Des considérations logistiques entrent en ligne de compte : la cérémonie d'ouverture est planifiée au SoFI Stadium, dans sa configuration à 70 000 spectateurs, avant d'être réduit à 38 000 pour les épreuves de natation, qui ne pourraient donc avoir lieu dès le lendemain.

Ce qui pourrait augurer, pour la France, une fin de JO en boulet de canon si Léon Marchand conserve la forme affichée lors de cet été parisien. Cet ordre de compétition constitue une première depuis les Jeux de Mexico, en 1968, précise AP. Pour autant, le marathon (hommes et femmes) sera maintenu le dernier week-end et les médaillés seront honorés lors de la cérémonie de clôture, comme le veut la tradition.

Des nouveaux sports ajoutés au programme

Les sports ajoutés au programme des Jeux californiens vont favoriser les pays du Commonwealth. Jugez plutôt : le cricket (so British !), le baseball (déjà testé aux Jeux de Tokyo), le flag football (un sport dérivé du foot américain et du foot canadien, où les plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes de tissu sur les joueurs), le lacrosse (un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes) et le squash.

Ce qui pourrait faire de ces Jeux le plus gros plateau de sports jamais proposé, avec 36 disciplines. De quoi possiblement reléguer aux oubliettes la limite de 10 500 athlètes fixée par le CIO et à laquelle Paris 2024 s'était plié à la lettre.

Des compétitions à des milliers de kilomètres de Los Angeles

Un peu comme Paris 2024, qui a expédié le tir à Châteauroux, le surf à Teahupo'o et la voile à Marseille, la tentaculaire cité des Anges n'a pas la capacité d'accueillir tous les sports. Les épreuves de softball et de canoë seront ainsi transférées à Oklahoma City, à quelque 2 100 km de Los Angeles, dans l'optique de faire baisser la facture et de tenir la promesse de ne bâtir aucune nouvelle infrastructure pour les Jeux, explique NBC Los Angeles. Aucun stade de softball n'ayant une capacité supérieure à 2 000 places dans la ville hôte, les organisateurs ont jeté leur dévolu sur l'enceinte d'Oklahoma, qui peut accueillir plus de 10 000 personnes.

Des repas servis dans la meilleure cantine universitaire des Etats-Unis

Au diable les polémiques sur les chiches portions du village olympique des Jeux de Paris ! La responsable des athlètes pour les Jeux 2028, la quadruple championne olympique de natation Janet Evans, assure que personne n'aura à se plaindre d'un tel problème à Los Angeles. Elle affirme que les athlètes, qui logeront sur le campus de l'UCLA, une des principales universités de la ville, pourront compter sur le savoir-faire des équipes sur place. "Le campus d'UCLA héberge des milliers d'étudiants par jour. Nous nourrissons des milliers d'étudiants par jour. Nous avons donc fait nos preuves", assure-t-elle à Associated Press. "Je mange au moins une fois par semaine à UCLA, et c'est délicieux. Je peux en témoigner."

Sur le papier, les athlètes devraient se régaler. La "cantoche" de la gigantesque fac cumule les honneurs : comme le rappelle sur son site, elle a décroché à de multiples reprises le trophée de la Best College Food, y compris en 2024 face à 1 400 concurrentes. Et les Français ne devraient pas y être dépaysés. La baguette, produite sur place, a l'apparence d'une bonne vieille tradition de chez nous. Selon UCLA, leur best-seller est le cookie aux pépites de chocolat. Il faudra sans doute muscler l'offre de muffins – stars du village olympique de Paris – pour emporter définitivement les suffrages des athlètes.